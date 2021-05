Kavalan se consolida como "Best of the Best" entre los whiskies de malta en Tokio

El whisky de malta que ostentará el título Best of the Best de la competencia se determina mediante un proceso de dos etapas: los 14 mejores whiskies de la primera ronda pasan a una segunda ronda independiente de cata a ciegas, en la que un equipo especial de 15 jueces identificará el mejor whisky entre los 14 mejores.

Además, por primera vez en la competencia, Taiwán se convirtió en una nueva región de whisky, con Kavalan recogiendo los premios más altos en las categorías de whisky de malta taiwanés NAS (sin constancia de fecha) y whisky de malta taiwanés de un solo barril.

Premios obtenidos por Kavalan en la 3.ª versión de la Tokyo Whisky & Spirits Competition

Best of the Best whisky de malta: primer lugar

Whisky Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt

Ganador de categoría whisky de malta taiwanés sin declaración de edad

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Ganador de categoría whisky de malta taiwanés de un solo barril

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

1.° Lugar : Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

: Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky 3.° Lugar : Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

: Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky 4.° Lugar : Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt

: Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt 5.° Lugar: King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Mr. Lee, director ejecutivo, mencionó que Kavalan enfrentó una fuerte competencia entre los mejores whiskies, especialmente en Japón.

"Nos honra ser nombrados Best of the Best en la TWSC. Trabajaremos arduamente para honrar este título, mejorando nuestra calidad, suavidad y complejidad tanto para nuestros seguidores como para los críticos", afirmó el Sr. Lee.

Según la TWSC, la competencia se basa en el conjunto de conocimientos del Centro de Investigación del Whisky de Japón y se creó como el primer centro del país para evaluar el whisky japonés. El panel de jueces, que asciende a 202 integrantes este año, está compuesto principalmente por bartenders de prefecturas de todo Japón y expertos en fabricación de licores japoneses y negocios mayoristas.

Acerca de la destilería Kavalan

La destilería Kavalan en el condado de Yilan ha sido pionera en el arte de crear whisky puro de malta en Taiwán desde el año 2005. Nuestro whisky, añejado en humedad y calor intensos, se nutre a partir de las aguas del deshielo de la Montaña de la Nieve y se intensifica gracias a las brisas del mar y la montaña. Todo esto se combina para crear la cremosidad distintiva de Kavalan. Adoptando el antiguo nombre del condado de Yilan, nuestra destilería cuenta con alrededor de 40 años de producción de bebidas bajo la empresa matriz King Car Group. En los concursos más competitivos de la industria, hemos obtenido más de 450 premios de oro o superiores. Visite www.kavalanwhisky.com

Información de contacto para los medios

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1521657/Sky_Gold_Wine.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1521658/4_Superior_Golds_2021_TWSC.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1521659/8_Golds_2021_TWSC.jpg

FUENTE Kavalan

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com



SOURCE Kavalan