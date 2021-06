Kavalan se converte no vencedor triplo da premiação "Distillery of the Year" em São Francisco

A Kavalan também obteve o prêmio "Best Other Single Malt" para o Solist Oloroso Sherry da Kavalan.

Lee, CEO da Kavalan, explicou que a Kavalan superou o seu próprio recorde pelo número de vitórias em São Francisco este ano com 11 Double Golds e 6 Golds.

As participações Double Gold são consideradas "entre os melhores produtos do mundo" e concedidas quando todos os jurados concedem o Gold por unanimidade.

"Estamos sempre tentando melhorar nosso sabor e qualidade e por esse motivo estou muito grato por receber o reconhecimento dos jurados em São Francisco. Continuamos a trabalhar arduamente e é um grande privilégio sermos nomeados novamente como Destillery of the Year", declarou Lee.

Best Other Single Malt Whisky

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

MEDALHA DE OURO DUPLA

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No. 1 Single Malt Whisky

Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

MEDALHA DE OURO

Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Sobre a Destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque puro malte em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha de Neve e é realçado pelo mar e pela brisa das montanhas. Tudo isso se une para criar a cremosidade que é a assinatura da Kavalan. Utilizando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria está respaldada por cerca de 40 anos de experiência na fabricação de bebidas na empresa matriz, King Car Group. Ganhamos mais de 500 prêmios na categoria ouro ou superior nas competições mais disputadas do setor. Acesse www.kavalanwhisky.com

