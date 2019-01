Kavalan slutter sig til "Ginaissance" - Lancerer den perfekte drink til det nye år

Kavalans gin (med en alkoholprocent på 40 % pr. 70 cl), der introduceres over hele verden i 2019, er den første gin fra den taiwanske whiskyproducent. Ginen, der filtreres to gange gennem trækul og destilleres tre gange i traditionelle kobberdestillationsanlæg, er fremstillet af den samme, helt utroligt rene bygalkohol som den prisbelønnede whisky fra Kavalan.

Ginen er den første i en ny serie af udsøgt gin, der introduceres verden over.

Dens rundere, mere komplekse profil og cremede mundfornemmelse gør Kavalans gin luksuøs nok til at være en gin, som du drikker rent eller i en cocktail.

Den perfekte cocktail til det nye år fremhæver fyldigheden og den krydrede smag i Kavalans gin. Den eksotiske "Road by the Sea" er perfekt til specielle stunder sammen med venner eller familie.

Kavalans gin – 50 ml

Sherry Amontillado – 10 ml

Dolins tørre vermouth med udtræk af bambusblade – 10 ml

Kokosvand – 10 ml

Koriandersnaps – 2 dråber

YT Lee, Kavalans admin. direktør, sagde, at hans første gin, der er fremstillet med botaniske ekstrakter, skaber en balance med sine enebær med strejf af syrlighed, sød kumquat og andre citrusfrugter, der giver fylde med moskusagtig guava, sød stjernefrugt og krydderier.

"Vi vil gerne at skabe en ny ginoplevelse i det nye år. Det er grunden til, at vi sammen med de traditionelle planter som enebær og koriander giver mennesker en smag at Kavalans hjemsted i Yilan med udtræk af skal af kumquat, tørret stjernefrugt og rød guava," udtalte han.

"Taiwan er hjemsted for et kongerige af frugter, og Yilan er frodig og fugtig og har sine egne velsmagende frugter," sagde YT Lee (1).

Master blender Ian Chang sagde, at den udsøgte gin ville være en hyldest til eksperimenteren og tage sin inspiration fra aromaerne i Kavalans hjemsted i Taiwan. "Efter at have fremstillet whisky i over 10 år ville jeg gerne prøve at lave gin og bidrage til den globale ginaissance. Det er en stor oplevelse at skabe en enestående serie, der fremhæver Kavalan-destilleriet og Yilan, og byder velkommen til nydere af gin," sagde Ian Chang.

Designet af flasken til Kavalans gin er en hyldest til vandkilden, Snow Mountain, med de enebærblå glaskrystaller, der symboliserer bjergets smeltevand, mens det klare glas øverst repræsenterer transformeringen til den herligt rene gin.

"Blødheden i vores gin afhænger ligesom vores whiskyer af det mineralholdige vand, som vi får fra kilderne på Snow Mountain, så det er passende at hylde bjerget og enebærrene i ginen på flasken," sagde Ian Chang.

Kavalan har på ny vist sig at være en stærk favorit hos bargæster i årets rapport Annual Bar Report fra Drinks International for 2019, med stemmer fra bartendere, ledere og ejere over hele verden (2).

Produktoplysninger

I centrum for den første gin fra Kavalan findes den sjældneste alkohol fra maltet byg, der er fremstillet med det reneste vand fra Taiwan og destilleret tre gange på Kavalan-destilleriets tyske destillationsanlæg, der giver ginen en luksuøs blød mundfornemmelse. Den taiwanske gin, der er et elegant udtryk for den naturrigdom, der findes i Kavalan-destilleriets frodige, subtropiske område, indeholder seks specialudvalgte 100 % naturlige botaniske ekstrakter, herunder markant kumquat, sød og saftig stjernefrugt samt rød guava, der giver en usædvanligt fin gin med en dejlig aromatisk kompleksitet.

Smagsnoter

Farve – krystalklar.

Lugt – forfriskende og elegant. Fine aromaer af enebær, bløde anisfrø og dufte af korianderblomster, der udvikler sig til en frodighed af krydret kumquat og en afslutning af citrusappelsin.

Gane – Fyldig, behagelig sødme og lang og fyldig krop. En tyk cremethed omgiver tungen og frigiver en markant sødme fra den røde guava, stjernefrugten og den krydrede kumquat i perfekt balance med et udbrud af friske citrusfrugter.

Afslutning – En elegant og varig frugtagtig smag, der definerer denne bløde, rene gin.

Om Kavalan-destilleriet



Kavalan-destilleriet i Yilan Amt har været banebrydende inden for kunsten at fremstille single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der ældes under stærk fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra bjerget Snow Mountain, og destilleringen forstærkes af de kølige hav- og bjergbriser. Kombinationen af alt dette skaber Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet er opkaldt efter Yilan Amtets oprindelige navn og bakkes op af 40 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget over 280 guldmedaljer eller finere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer, og vores whiskyer fås i over 70 lande. Besøg www.kavalanwhisky.com

Bemærkninger til redaktionen:

1. Lokalt inspirerede 100 % naturlige botaniske ekstrakter:

Store tropiske og subtropiske landområder på øen giver mulighed for dyrkning af en rig mangfoldighed af frugter og grøntsager. De 100 % naturlige botaniske ekstrakter i Kavalans gin er inspireret af følgende lokale arter fra frugtens kongerige:

Skal af kumquat – en forfriskende syrlighed afbalanceret med sødmeYilan er kendt for sin krydrede kumquat, der på kinesisk kaldes "Den gyldne Appelsin." Et stykke kumquat, der er større end en drue, giver et stort udbrud af syrlighed og sød citrussmag. Syrligheden stammer fra kødet, og sødmen fra den revne skal i modsætning til andre citrusfrugter.

Tørret rød guava – sød, moskusagtig aroma Taiwan er en af verdens største producenter af guava, der er en lækker og sød frugt med grøn eller gul skal. Yilan er kendt for den bløde røde variant, som har guddommeligt sødt kød, der smelter i munden.

er en af verdens største producenter af guava, der er en lækker og sød frugt med grøn eller gul skal. Yilan er kendt for den bløde røde variant, som har guddommeligt sødt kød, der smelter i munden. Tørret stjernefrugt – frugtagtig sødme, der stimulerer din appetitStjernefrugter fra Taiwan er større og saftigere end andre arter. Med strejf af ananas og citrusfrugt kendes den på de fem "ribber", der danner en stjerneform, når frugten skæres i skiver. Stjernefrugten dyrkes over alt i Taiwan i søde og krydrede varianter og er blevet en frugt, der symboliserer Taiwan .

2. I Drink International's Annual Bar Report for 2019 er Kavalan indplaceret som nr. 4 på ranglisten (over flest anmodninger fra bargæster) og nr. 5 som den bedst sælgende whisky i kategorien whiskyer i verden.

