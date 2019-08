Kavalan snupper 'Gold Outstanding' og 4 'Golds' på et skærpet IWSC

Hæder til ex-Bourbon

Kavalans Solist* Ex-Bourbon Single Cask Strength single malt whisky opnåede både prisen Gold Outstanding på IWSC og prisen Platinum fra IRS med 97 point.

IRS-dommerne beskrev Ex-Bourbons aroma som "gelato med banan og pistacie, sandkage og røget honningsmør" og smagen som "hvid fersken, rosente, safran og kokoscreme." De konkluderede, at der var tale om en "kraftig, stærkt nuanceret whisky, som det er en nydelse at udforske."

Priser på IWSC

Ud over prisen Gold Outstanding til Ex-Bourbon gav IWSC guldmedalje (95-100) til

Kavalan Ex-Bourbon Oak single malt whisky

Kavalan Podium single malt whisky

Kavalan Concertmaster single malt whisky

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength single malt whisky

Platin- og guldmedaljer fra IRS

Ud over Solist Ex-Bourbon vandt Solist Vinho Barrique tillige IRS' platinpris med 96 point.

Dommerne beskrev aromaen som "ristet ananas, karamel, pekanpraline, vinpocheret pære og chokoladeovertrukket maltet mælkekugle." Og smagen beskrev de som "kandiserede peanuts, vaniljestang, tørret mango og bagte dadler."

IRS tildelte endvidere 10 guldmedaljer til Kavalan Ex-Bourbon Oak, Kavalan Solist* Oloroso Sherry, Kavalan Oloroso Sherry Oak, Kavalan Solist* Fino Sherry, Kavalan Classic, Kavalan Solist* Port, Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask, Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, King Car Conductor og Kavalan Podium.

Udtalelser fra Kavalan

YT Lee, admin. direktør, sagde, at de højere standarder på IWSC ville komme whiskyfans til gode.

"De strengere standarder for priserne hjælper mennesker med at identificere den bedste whisky, og det tvinger os til at blive bedre," sagde YT Lee.

Master blender Ian Chang sagde, at Kavalans produkter nød gavn af miljøet i Yilan, Taiwan.

"Det ser ud til at verdens bedste fade og vore enestående subtropiske klima kan producere whiskyer, der er deres vægt værd i guld," sagde Ian Chang.

*Bemærk, at Kavalans prisbelønnede "Solist"-serie sælges på det amerikanske marked under navnet "Cask Strength" udelukkende af varemærkegrunde.

Om Kavalan-destilleriet

Kavalan-destilleriet i Yilan Amt har været banebrydende inden for kunsten at fremstille single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der ældes under stærk fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra bjerget Snow Mountain, og destilleringen forstærkes af de kølige hav- og bjergbriser. Kombinationen af alt dette skaber Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet er opkaldt efter Yilan Amtets oprindelige navn og bakkes op af 40 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget over 350 guldmedaljer eller finere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer, og vores whiskyer fås i over 70 lande. Besøg www.kavalanwhisky.com.

Flere oplysninger fås hos:

Kellie Du

Tlf. +886 3922-9000, lokal 7165

E-mail kellie@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/957588/201908_IWSCIRS.jpg

