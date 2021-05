Kavalan tar hem bästa single malt i Tokyo

Tävlingens bästa single malt bestäms via en tvåstegsprocess: de 14 bästa single malt i första rundan genomgår i andra rundan ett blindtest av ett särskilt team med 15 domare för att hitta den bästa av de 14 single malt-sorterna.

För första gången i tävlingen gjordes Taiwan till en ny whiskyregion, och Kavalan tog hem regionens två främsta kategoripriser: Taiwanese NAS Single Malt och Taiwanese Single Malt Single Cask.

Kavalans priser i tredje Tokyo Whisky & Spirits Competition

Best of the Best Single Malt – första plats

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kategorivinnare av Taiwanese Whisky Single Malt No Age Statement

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kategorivinnare av Taiwanese Whisky Single Malt Single Cask

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

Första plats – Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

– Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky Tredje plats – Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

– Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky Fjärde plats – Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

– Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky Femte plats – King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

CEO herr Lee berättar att Kavalan hade starka motståndare bland de single malt som valts ut, framför allt från Japan.

"Vi är stolta över att bli utnämnda till TWSC:s "Best of the Best". Vi kommer arbeta hårt för att leva upp till titeln, och förbättra vår kvalitet, lenhet och komplexitet både för våra fans och våra kritiker" säger herr Lee.

Enligt TWSC är tävlingen uppbyggd på Japan Whisky Research Centres samlade kunskap och grundades som den första stora nationella tävlingen för japansk whisky. Panelen bestod i år av 202 domare som framför allt är bartenders från olika prefekturer i Japan och experter på japansk alkoholtillverkning och försäljning.

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan County har varit banbrytande inom single malt whisky i Taiwan sedan 2005. Vår whisky, som åldras i intensiv fuktighet och värme, kommer från smältvattnen i Snow Mountain och förstärks av havs- och bergsvindar. Allt detta kombineras för att skapa Kavalans utmärkande krämighet. Med Yilan Countys gamla namn backas vårt destilleri upp av omkring 40 års drycktillverkning under moderbolaget King Car Group. Vi har fått fler än 500 guldutmärkelser eller högre från branschens mest konkurrensutsatta tävlingar. Gå till www.kavalanwhisky.com

