Kavalan tildelt «Gold Outstanding» ved International Wine & Spirit Competition 2018

TAIPEI i Taiwan, 6. august 2018 /PRNewswire/ -- Kavalan, Taiwans ledende whisky-destilleri, mottok tre Gold eller Gold Outstanding ved 2018-utgaven av International Wine and Spirit Competition, som er ansett som den vanskeligste whisky- og vinkonkurransen å vinne.

Administrerende direktør i Kavalen, herr YT Lee, sa at «Kavalan Oloroso Sherry Oak», som er blitt lagret i de fineste Spanish Oloroso Sherry-tønnene, mottok den høyeste anerkjennelsen som er mulig å motta: Gold Outstanding. Han sa også at whiskyen er ren og kompleks med flere lag av tørket frukt, nøtter og krydder, og med et snev av marsipan og vanilje.

«I Yilan County, hvor destilleriet er basert, utnytter vi rent vann, et unikt subtropisk klima samt engasjementet og lidenskapen til Kavalan-teamet til å produsere whisky av høyeste kvalitet,» fortalte herr Lee.

«Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask» og «Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask», som er lagret på bourbon-tønner av høyeste kvalitet, vant også gullmedaljer i år.

I andre av årets store konkurranser ble Kavalan tildelt SFWSCs «Distillery of the Year» for 2018, en pris som kom i kjølvannet av tidenes største medaljefangst i San Francisco, inkludert et «Best in Class»-trofé og hele 9 «Double Golds», som er rekord. Sist, men ikke minst, så er Kavalans direktør Tien Tsai Lee og administrerende direktør herr Yu-Ting Lee de første i et mandarintalende land, og den første far og sønn, som blir tatt med i World Whiskies Awards' (WWA) «Hall of Fame» i London i mars.

Om Kavalan Whisky

Kavalan Distillery i Yilan County har vært blant verdens ledende produsenter av maltwhisky siden 2005. Whiskyen vår, lagret i intens fuktighet og varme, bruker smeltevann fra Snow Mountain, og smaken forsterkes av det kalde havet og brisen fra fjellet. Alt dette bidrar til å gi Kavalans whisky den unike kremaktige smaken. Destilleriet henter navnet sitt fra Yilan Countys tidligere navn og har mer enn førti år med bryggerierfaring i ryggen under moderselskapet King Car Group. Vi har samlet over 280 gullmedaljer eller bedre fra bransjens viktigste konkurranser, og vi er tilgjengelige i over 60 land.

Mediekontakt:







Kellie Du



+886-3922-9000 #7165



kellie@kingcar.com.tw

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com/en