Kavalan tildelt udmærkelsen "Gold Outstanding" på 2018 International Wine & Spirit Competition

TAIPEI, Taiwan, 6. august 2018 /PRNewswire/ -- Kavalan, Taiwans førende whiskydestilleri, har modtaget tre udmærkelser, Gold/Gold Outstanding, på 2018 International Wine and Spirit Competition, der anses som den mest konkurrenceprægede whisky- og vinkonkurrence.

YT Lee, Kavalans adm. direktør, sagde, at whiskyen Kavalan Oloroso Sherry Oak, der ældes i de fineste spanske oloroso sherry-fade, havde modtaget udmærkelsen Gold Outstanding – der er den størst mulige udmærkelse. Han udtalte også, at whiskyen er ren og kompleks med flere lag af tørret frugt, nøddeagtig og krydret med en let smag af marcipan og vanilje.

"I Yilan Amt, hvor vores destilleri ligger, drager vi fordel af det reneste vand, et enestående subtropisk klima og Kavalan-teamets engagement og lidenskab til at producere whisky af højeste kvalitet," tilføjede YT Lee.

Whiskyerne Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask og Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask, der ældes i bourbon-fade af højeste kvalitet, vandt også guldmedalje i år.

Ved andre af årets større medaljekonkurrencer tildeltes Kavalan titlen "Distillery of the Year" for 2018 på SFWSC og øgede dermed sin største medaljehøst nogensinde i San Francisco, inkl. trofæet "Best in Class" og et rekordstort antal af 9 "Double Golds." Sidst men ikke mindst blev Tien Tsai Lee, Kavalans bestyrelsesformand, og Yu-Ting Lee, Kavalans adm. direktør, optaget i World Whiskies Awards' "Hall of Fame" i marts måned i London som de første fra et mandarintalende land og første far og søn.

Om Kavalan-whisky

Kavalan-destilleriet i Yilan Amt har været banebrydende inden for kunsten at fremstille single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der ældes under stærk fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra bjerget Snow Mountain, og destilleringen forstærkes af de kølige hav- og bjergbriser. Kombinationen af alt dette skaber Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet er opkaldt efter Yilan Amtets oprindelige navn og bakkes op af 40 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget over 280 guldmedaljer eller finere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer, og vores whiskyer fås i over 60 lande.

Mediekontaktperson:







Kellie Du



Tlf. +886-3922-9000, lokal 7165



kellie@kingcar.com.tw

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com/en