Kavalan tuli kolmoisvoittajaksi 'Distillery of the Year'-kilpailussa San Franciscossa

San Francisco World Spirits Competition antoi korkeimman palkintonsa vuonna 2021 Kavalanille

TAIPEI, 28. kesäkuuta 2021 /PRNewswire/ -- Kavalan on nimetty vuoden 2021 "Vuoden tislaamoksi (Distillery of the Year)" San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) -kilpailussa ja se on kolmas kerta, kun tämä taiwanilainen tislaamo Yilanista on saanut tämän arvostetun palkinnon.

Distillery of the Year -palkinto annettiin juomamerkille, joka sai koko kilpailun korkeimman pistemäärän ja Kavalan voitti sen jo aiemmin vuosina 2015 ja 2018.