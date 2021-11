Kavalan vinder IWSC "Worldwide Whiskey Producer Trophy"

Trofæet er højdepunktet i en spektakulær række af prisbelønninger for Kavalan med mere end 100 guldmedaljer og 10 af branchens højeste æresbevisninger.

Dette omfatter udnævnelsen til årets producent eller destilleri i alle de største konkurrencer: IWSC, International Spirits Challenge (ISC) og San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

CEO YT Lee sagde, at 2021 har været et rekordår for Kavalan.

"Kavalan har altid brudt barrierer ned for at levere kvalitet og konstant innovation. Vi vil fortsat bestræbe os på at give vores whiskyer den exceptionelle smag og aroma, som vores fans er kommet til at forvente. Jeg takker dommerne for dette trofæ og dedikerer det til mit hårdtarbejdende team", sagde YT Lee.

De ti største priser i 2021

Kavalan Distillery

IWSC Worldwide Whiskey Producer of the Year

SFWSC Distillery of the Year

ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

Icons of Whisky Visitor Attraction of the Year

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

SFWSC Best Other Single Malt Whisky

BTI Best Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

WWM Taste Master

Kavalan Podium Single Malt Whisky

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

TWSC Best of the Best Single Malt

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan County har været banebrydende inden for single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der er lagret i intens luftfugtighed og varme, får sit krystalklare smeltevand fra Snow Mountain og forstærkes af hav-og bjergbriser. Disse forhold skaber tilsammen Kavalans karakteristiske cremede udtryk. Med Yilan-distriktets gamle navn bakkes vores destilleri op af omkring 40 års drikkevareproduktion under moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget mere end 600 guldmedaljer eller derover i branchens hårdeste konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com

Mediekontakt:

Kaitlyn Tsai

[email protected]



Sandra Tsai

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1695472/Kavalan_2021_wins.jpg

SOURCE Kavalan