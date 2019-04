Kavalan vinder "Pinnacle"-priser på årets første konkurrencer

Vinho Barrique Cask Strength, der sælges under serienavnet "Cask Strength" kun i USA og under serienavnet "Solist"* i resten af verden, tildeltes platinmedaljen på SFWSC. Det er den fineste pris, der kun gives til alkohol, der har vundet dobbelt guldmedalje i tre på hinanden følgende konkurrencer.

En repræsentant for SFWSC udtalte om platinmedaljen: "Det betyder, at jeres produkt er tæt på at nå det højeste punkt i sin kategori!"

Platinmedalje:

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Dobbelt guldmedalje:

Kavalan Classic Single Malt

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Kavalan Reserve Peaty Cask Single Cask Strength*

Guldmedalje

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength*

Kavalan Oloroso Sherry Single Cask Strength*

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Podium

Kavalan Reserve Rum Cask Single Cask Strength*

Kavalan Distillery Select

Malt Maniacs Awards (MMA)

Kavalan blev på MMA udnævnt som vinder i alle kategorier, som destilleriet deltog i. Dommerne udvalgte to Kavalan-produkter, Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask og Kavalan Port Cask, som MMA's samlede "Supreme Winners".

MMA's amerikanske dommer Tim Puett sagde, at Kavalans Solist* Sherry Cask var en "klassisk sherry, der smager som gamle Speyside-whiskyer."

Olivier Humbrecht, den franske dommer, udtalte, at den havde en "mørk, sød sherrysmag. Med en rund balance. Fantastisk, ældet, forfinet. Eventyrlig."

Krishna Nukala fra Indien sagde, at den havde en "klassisk fylde, med en kompleks duft ... meget sød og kraftig ... fantastisk finish med sødme og sherrysmag, der varer evigt."

Patrick Brossard, arrangør af MMA, udtalte: "Kavalan vandt igen som i tidligere år, selvom vi har ændret sammensætningen af dommerne. Det fremhæver den fantastiske kvalitet i deres Solist* enkeltfadsaftapninger."

Kategorien Supreme Winners

Kavalan Solist* Port Cask

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

Kategorien Ultra Premium

Kavalan Solist* Moscatel Sherry Cask

Kategorien Premium

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

World Gin Awards (WGA)

Guldmedalje

Kavalan Gin

*Kavalans prisbelønnede "Solist"-serie* sælges på det amerikanske marked under navnet "Cask Strength"-serien udelukkende af varemærkegrunde.

Om Kavalan-destilleriet

Kavalan-destilleriet i Yilan Amt har været banebrydende inden for kunsten at fremstille single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der ældes under stærk fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra bjerget Snow Mountain, og destilleringen forstærkes af de kølige hav- og bjergbriser. Kombinationen af alt dette skaber Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet er opkaldt efter Yilan Amtets oprindelige navn og bakkes op af 40 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget over 320 guldmedaljer eller finere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer, og vores whiskyer fås i over 70 lande. Besøg www.kavalanwhisky.com

Mediekontaktperson

Kellie Du

Tlf. 886-3922-9000, lokal 7165

kellie@kingcar.com.tw

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/876335/Kavalan_Distillery_Awards.jpg

