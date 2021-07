Kavalan Vinnare av Tre Pris vid ISC, IWSC

Kavalan har tilldelats 2021 års:

ISC-pris World Whisky Årets producent

ISC-pris Spirit Tourism för Destilleriers Besökscentra

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Kavalan kapade hem den första ronden av the 2021 International Wine and Spirits Competition (IWSC), genom att vinna Worldwide Whiskey Trophy - för femte gången - för sin Kavalan Podium Single Malt Whisky. Det taiwanesiska destilleriet tog hem 7 av endast 8 Guldmedaljer som domarna delade ut under hela tävlingen.

Podium, som lagras i en blandning av nya amerikanska ekfat och refillfat, beskrevs av domarna på följande sätt:

"Tydliga ekfatstoner i doften med arom av rostade kaffebönor, kaprifol och rosor. Den kryddiga, framträdande smaken börjar med skogsbär, är klar och full och avslutas med ett stänk av söt spannmål och muskot. Mästerligt balanserad."

The ISC Spirits Tourism Awards uppskattar nyskapandet och excellensen bland världens destillerier. Kavalan tilldelades Priset för destilleriernas Besökscentra.

Domarnas Utlåtande:

Stort, modernt Besökscentrum. Återkopplingen från Destilleriets besökare är god och Centret är mycket välorganiserat. Dock är det mycket stort med rader av smakprovningsbänkar, så mer kommersiellt än personligt.

Entrén gjorde intryck på mig, som något utöver en typisk entré till ett museum och besökscentrum, Kavalan har ett område för gratis smakprovning, konstinstallation, en whiskeyglassbil, en bar, ett kafé och så mycket mer. Det beskriver regionens jordmån och Kavalans historia. Besöksantalen är otroliga vilket är ett bevis på destilleriets starka erbjudande. Ett Fantastiskt Arbete.

Som ett besökscentrum går det längre än bara en eftertanke efter rundturen utan blir en huvudattraktion i sin egen rätt med sin Trädgårdsbar, Trädgårdshall, Smakprovnings- & Gör-det-självblandningsrum och kafé.

Vd:n Mr. Lee sa att han hade gratulerat sitt team och bett dem fortsätta sitt goda arbete. "Vi vill fortsätta att leverera kvalitet till våra fans och kritiker runt om i hela världen," sa Mr. Lee.

Lista på 2021 års IWSC-pris

Pris

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Totalt kammade Kavalan hem 15 av de 28 Guld- eller Särskilda guldmedaljerna som delades ut i kategorin world whisky.

Särskild Guldmedalj

98 Kavalan Podium Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Guldmedalj

96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

96 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

95 Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

95 Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Lista på 2021 ISC-pris

Pris

ISC-priset World Whisky Årets producent

ISC Spirit Tourism Awards Priset för Destilleriers Besökscentra

Guldmedalj

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Artistserien: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan County har varit banbrytande inom single malt whisky i Taiwan sedan 2005. Vår whisky, som åldras i intensiv fuktighet och värme, kommer från smältvattnen i Snow Mountain och förstärks av havs- och bergsvindar. Allt detta kombineras för att skapa Kavalans utmärkande krämighet. Med Yilan Countys gamla namn backas vårt destilleri upp av omkring 40 års dryckestillverkning under moderbolaget King Car Group. Vi har fått fler än 550 guldutmärkelser eller högre från branschens mest konkurrensutsatta tävlingar. Besök www.kavalanwhisky.com

