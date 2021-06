Kavalan vinner 'Best of the Best' single malt i Tokyo

Best av de beste single malt i konkurransen bestemmes av en totrinnsprosess: de 14 beste single maltene i første runde blindtestes uavhengig i en andre runde av et spesialteam bestående av 15 dommere for å finne Best av de beste blant de 14 single maltene.

For første gang i konkurransen ble Taiwan gjort til en ny whiskyregion, og Kavalan vant regionens to gjeveste priser for taiwansk NAS single malt og taiwansk single malt single cask.

Kavalan-priser i tredje Tokyo Whisky & Spirits-konkurranse

Best av de beste single malt - førsteplass

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kategorivinner taiwansk Whisky Single Malt No Age Statement

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kategorivinner taiwansk Whisky Single Malt Single Cask

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

Første plass - Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

- Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky Tredje plass - Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

- Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky Fjerde plass - Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

- Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky Femte plass - King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Administrerende direktør herr Lee fortalte at Kavalan hadde tøff konkurranse blant de beste single maltene, spesielt i Japan.

"Vi er glade for å bli kåret til TWSCs best av de beste. Vi vil jobbe hardt for å leve opp til denne tittelen, forbedre kvaliteten vår, glattheten og kompleksiteten for både fans og kritikere av oss," sa herr Lee.

Ifølge TWSC er konkurransen bygget på Japans whiskyforskningssenters kunnskap og ble opprettet som den første store hjemlige arenaen for vurdering av japansk whisky. Dommerpanelet, 202 personer dette året, består hovedsakelig av bartendere fra prefekturer i hele Japan og eksperter på japansk spritproduksjon og engrosvirksomhet.

Om Kavalan Distillery

Siden 2005 har Kavalan Distillery i Yilan County vært banebrytende innen single malt whisky i Taiwan. Whiskyen vår, som er eldre i høy luftfuktighet og sol, er avledet av smeltevann fra Snow Mountain og suppleres av hav- og fjellbris. Alt dette bidrar til Kavalans varemerkekremhet. Destilleriet vårt, som bærer det gamle navnet Yilan County, støttes av omtrent 40 års erfaring med drikkeproduksjon under morselskapet King Car Group. Vi har tjent over 500 gull eller høyere priser i bransjens mest konkurransedyktige konkurranser. Besøk www.kavalanwhisky.com

Mediekontakt for informasjon

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/1521670/Sky_Gold_Wine.jpg

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/1521671/4_Superior_Golds_2021_TWSC.jpg

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/1521672/8_Golds_2021_TWSC.jpg

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com



SOURCE Kavalan