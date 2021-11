Kavalan vinner IWSC:s "Worldwide Whiskey Producer Trophy"

Priset utgör kronan på verket efter en spektakulär utmärkelsesäsong för Kavalan, då destillatören vann över hundra guldmedaljer och tio av branschens högsta utmärkelser.

Här ingår att ha utsetts till "Producer or Distillery of the Year" i alla de främsta tävlingarna: IWSC, International Spirits Challenge (ISC) och San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

Kavalns vd, YT Lee, menar att 2021 har varit ett rekordår för Kavalan.

"Kavalan har alltid tagit sig över alla hinder för att leverera kvalitet och samtidigt ständigt förnya sig. Vi kommer att fortsätta sträva efter att ge vår whisky den utsökta smak och doft som våra fans har kommit att förvänta sig. Jag tackar domarna för detta pris och tillägnar det mitt hårt arbetande team", säger Lee.

2021 års tio främsta utmärkelser

Kavalan Distillery

IWSC Worldwide Whiskey Producer of the Year

SFWSC Distillery of the Year

ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

Icons of Whisky Visitor Attraction of the Year

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

SFWSC Best Other Single Malt Whisky

BTI Best Single Malt Whisky

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

WWM Taste Master

Kavalan Podium Single Malt Whisky

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

TWSC Best of the Best Single Malt

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan County har varit föregångare inom produktion av single maltwhisky i Taiwan sedan 2005. Vår whisky lagras i intensiv luftfuktighet och värme får sitt vatten från Snow Mountains kristallklara smältvatten och förstärks av havets och bergens vindar. Dessa förhållanden förenas för att skapa Kavalans berömda gräddighet. Med det namnkunniga Yilannamnet i ryggen backas vårt destilleri upp av runt 40 års dryckestillverkning under vårt moderbolag, King Car Group. Vi har fått drygt 600 guldutmärkelser eller högre i branschens mest konkurrensutsatta tävlingar. Besök www.kavalanwhisky.com

Mediakontakt:

Kaitlyn Tsai

[email protected]



Sandra Tsai

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1695472/Kavalan_2021_wins.jpg

SOURCE Kavalan