Kavalan vinner IWSCs «Worldwide Whiskey Production Trophy»

Trofeet er en perfekt avslutning på en fantastisk sesong for Kavalan, som har fått over 100 gullmedaljer og ti av verdens største utmerkelser.

Dette omfatter blant annet å bli utropt til årets produsent eller destilleri fra alle de viktigste konkurransene: IWSC, International Spirits Challenge (ISC) og San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

Administrerende direktør YT Lee uttalte at 2021 har vært et rekordår for Kavalan.

«Kavalan har alltid sprengt barrierer for å levere kvalitet og kontinuerlig innovasjon. Vi skal fortsette å jobbe for å lage whiskyer med den eksepsjonelle smaken og aromaen som kundene våre forventer. Jeg takker dommerne for dette trofeet og dedikerer det til det hardt arbeidende teamet mitt», sa herr Lee.

De ti viktigste prisene i 2021

Kavalan Distillery

IWSC Worldwide Whiskey Producer of the Year

SFWSC Distillery of the Year

ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

Icons of Whisky Visitor Attraction of the Year

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

SFWSC Best Other Single Malt Whisky

BTI Best Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

WWM Taste Master

Kavalan Podium Single Malt Whisky

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

TWSC Best of the Best Single Malt

Om Kavalan Distillery

Destilleriet Kavalan Yilan County har vært en pioner innen single malt whisky i Taiwan siden 2005. Whiskyen vår, som modnes i intens fuktighet og varme, lages av det krystallklare smeltevannet fra Snow Mountain, og smakene forsterkes av brisene fra havet og fjellene. Alle disse forholdene samarbeider perfekt for å skape den kremaktige signatursmaken til Kavalan. Destilleriet vårt er oppkalt etter det gamle navnet til Yilan-regionen, og gjennom moderselskapet vårt, King Car Group, har vi over 40 års erfaring fra drikkevareproduksjon. Vi har fått over 600 gullpriser eller høyere fra bransjens viktigste prisutdelinger. Besøk www.kavalanwhisky.com

