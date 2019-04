Kavalan voitti vuoden 2019 ensimmäisten kilpailujen huippupalkinnot

San Francisco World Spirits Competition (SFWSC)

Vinho Barrique Cask Strength, jota myydään Cask Strength -nimellä vain Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa osana Solist-sarjaa*, voitti SFWSC:n platinamitalin. Tämä huippumitali myönnetään vain juomille, jotka ovat voittaneet "kaksoiskullan" kolmessa kilpailussa peräkkäin.

SFWSC:n edustaja sanoi platinamitalista: "Se merkitsee, että juoma lähentelee luokkansa suurimpia saavutuksia!"

Platina:

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Kaksoiskulta:

Kavalan Classic Single Malt

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Kavalan Reserve Peaty Cask Single Cask Strength*

Kulta:

Kavalan ex-Bourbon Single Cask Strength*

Kavalan Oloroso Sherry Single Cask Strength*

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Podium

Kavalan Reserve Rum Cask Single Cask Strength*

Kavalan Distillery Select

Malt Maniacs Awards (MMA)

MMA-kilpailussa Kavalan nimettiin voittajaksi jokaisessa kilpailuohjelman luokassa. Tuomarit valitsivat MMA:n yleisen "Supreme Winner"-tittelin saajiksi kaksi Kavalan-juomaa, Kavalan Solist* Oloroso Sherry Caskin ja Kavalan Port Caskin.

Yhdysvaltalainen MMA-tuomari Tim Puett sanoi Kavalanin Solist Sherry Caskin olevan "vanhan koulukunnan sherryä, joka maistuu kuin vanhoilta Speyside-viskeiltä".

Ranskalainen Olivier Humbrecht luonnehti sitä näin: "Tumma ja makea sherry. Pyöreä ja tasapainoinen. Iäkäs ja hienostunut. Upea."

Intialainen Krishna Nukala sanoi juomaa "klassisen täyteläiseksi, monitahoisen tuoksuiseksi, äärimmäisen makeaksi ja paksuksi, erinomaisen makeaksi ja jälkimaultaan loputtoman makeaksi ja sherrymäiseksi".

MMA-järjestäjä Partick Brossard sanoi: "Kavalan voitti taas, kuten aiemminkin, vaikka tuomaristossa oli tapahtunut muutoksia. Se alleviivaa Kavalanin Solist single cask -juomien erinomaista laatua."

Supreme Winner -tittelit

Kavalan Solist* Port Cask

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

Ultra Premium -luokka

Kavalan Solist* Moscatel Sherry Cask

Premium -luokka

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

World Gin Awards (WGA)

Kulta:

Kavalan Gin

*Kavalanin palkittua Solist-sarjaa* myydään tavaramerkkisyistä Yhdysvaltain markkinoilla nimellä Cask Strength.

Tietoa Kavalan-tislaamosta

Yilanin kunnassa sijaitseva Kavalanin viskitislaamo on uurtanut uraa single malt -viskien saralla Taiwanissa vuodesta 2005 asti. Kavalan kypsytetään korkeassa kosteudessa ja lämpötilassa, ja se saa osansa myös meren ja vuoriston tuulista sekä Xueshan-vuoren sulamisvesistä. Yhdistyessään nämä tekijät synnyttävät Kavalanin tunnusomaisen kermaisuuden. Tislaamo saa nimensä kotipaikkansa Yilanin maakunnan alkuperäisnimestä, ja sen taustalla on noin 40 vuotta juomanvalmistusta sen emoyhtiön King Car Groupin osana. Olemme keränneet yli 320 kultamitalia tai sitä arvokkaampaa palkintoa alan arvostetuimmista kilpailuista, ja Kavalan-viskiä on saatavilla yli 70 maassa. Käy osoitteessa www.kavalanwhisky.com

