Kavalan wird auf der International Wine & Spirit Competition 2018 mit „Gold - Herausragende Qualität" ausgezeichnet

TAIPEH, Taiwan, 6. August 2018 /PRNewswire/ -- Kavalan, die führende Whisky-Destillerie in Taiwan, hat auf der International Wine & Spirit Competition 2018 dreimal die Auszeichnung „Gold/Gold – Herausragende Qualität" erhalten. Der Wettbewerb gilt als einer der härtesten Vergleichstests für Whiskys und Weine.

Der CEO von Kavalan, Herr YT Lee, teilte mit, dass der „Kavalan Oloroso Sherry Oak", der in besten spanischen Oloroso-Sherry-Fässern gereift ist, die höchste hier vergebene Auszeichnung erhalten habe: Gold – Herausragende Qualität. Weiter sagte er, dass der Whisky als rein und aufgrund seiner Vielschichtigkeit mit dem Geschmack von getrockneten Früchten, Nüssen und Gewürzen sowie Anklängen von Marzipan und Vanille als sehr komplex beschrieben worden sei.

„In der Yilan-Region, wo sich unsere Destillerie befindet, können wir bei der Herstellung eines Whiskys mit der höchsten Qualität das reinste Wasser und ein einzigartiges subtropisches Klima nutzen, und wir können uns auf die Leidenschaft des Kavalan-Teams verlassen", sagte Herr Lee.

Der „Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask" und der „Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask", die in besten Bourbon-Fässern gereift sind, gehörten in diesem Jahr ebenfalls zu den Gewinnern und erhielten eine Goldmedaille.

Bei anderen wichtigen Wettbewerben in diesem Jahr konnte sich Kavalan weitere Titel sichern. So etwa die Auszeichnung als „Destillerie des Jahres" auf der der SFWSC 2018, womit die Brennerei in San Francisco mit einer „Best in Class"-Trophäe und dem Rekord von 9 „Double Gold"-Auszeichnungen mehr Medaillen als jemals zuvor abräumte. Nicht zuletzt sollte noch erwähnt werden, dass im März dieses Jahres mit dem Vorstandsvorsitzenden von Kavalan, Herrn Tien Tsai Lee, und dem CEO des Unternehmens, Herrn Yu-Ting Lee, nicht nur zum ersten Mal Personen aus einem Mandarin-sprachigen Land, sondern erstmals auch Vater und Sohn gemeinsam in die Londoner „Hall of Fame" der World Whiskies Awards (WWA) aufgenommen wurden.

Informationen zu Kavalan Whisky

Die Kavalan-Destilliere aus der Yilan-Region ist in Taiwan seit dem Jahr 2005 ein Pionier in der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen reift, wird mit dem Schmelzwasser vom Xueshan („Schneeberg") hergestellt und wird dank der kühlen Bergwinde und Meeresbrisen immer besser. All das zusammen erzeugt den cremigen Charakter des Kavalan. Der Name der Brennerei geht auf die alte Bezeichnung der Yilan-Region zurück. Hier ist das Unternehmen, das sich dank seiner Muttergesellschaft, der King Car Group, auf 40 Jahre an Erfahrung im Bereich der Getränkeherstellung stützen kann, zu Hause. Bislang wurde das Unternehmen schon 280 Mal mit Gold oder noch höheren Auszeichnungen bedacht. Seine Produkte sind in 60 Ländern erhältlich.

