Kavalan здобуває потрійне визнання на конкурсах ISC та IWSC

У 2021 році винокурня Kavalan отримала такі нагороди:

«Найкращий всесвітній виробник року у категорії віскі» на конкурсі ISC

«Приз туризму за найкращий центр для відвідувачів винокурні» на конкурсі ISC

«Найкраще віскі світу» на конкурсі IWSC

Винокурня Kavalan отримала приголомшливу перемогу в першому раунді конкурсу International Wine and Spirits Competition (IWSC) 2021 року, виборовши нагороду «Найкраще віскі світу» — уп'яте — за своє односолодове віскі Kavalan Podium. Ця тайванська винокурня отримала від суддів конкурсу IWSC 7 із усіх 8 ексклюзивних золотих медалей Gold Outstanding, що присуджувалися на конкурсі.

Віскі Podium, для дозрівання якого використовується комбінація свіжих бочок з американського дуба і вживаних бочок, судді описали таким чином:

«Букет легких дубових ноток із ароматом смажених зерен кави, жимолості та троянди. Пряний масивний смак — яскравий і насичений — починається з палітри лісових ягід, а завершується легким нальотом солодкої вівсяної каші та мускату. Майстерно збалансований віскі.»

Номінація «Призи туризму» конкурсу ISC відзначає винокурні світового рівня за інноваційність та високі досягнення. Kavalan отримала «Приз туризму за найкращий центр для відвідувачів винокурні».

Відгук суддів:

Великий і сучасний центр для відвідувачів. Враження відвідувачів цієї винокурні позитивні, а сам центр добре організований. Однак він дуже великий, із рядами дегустаційних столів, тому радше справляє враження комерційного підходу, ніж індивідуального.

Мені цей претендент вирізнився тим, що окрім стандартного входу до музею та центру для відвідувачів, винокурня Kavalan має зону безкоштовної дегустації, мистецьку виставку, фургон з морозивом на основі віскі, бар, кав'ярню та ще багато чого. Це допомагає пояснити ґрунтово-кліматичні чинники регіону та історію компанії Kavalan. Кількість відвідувачів неймовірна, що свідчить про якість продукції винокурні. Прекрасний результат.

Центр для відвідувачів не виглядає як просто «післямова» для екскурсії, але як сама по собі туристична принада із власним баром, рестораном, дегустаційною залою і лабораторією саморобного купажу та кав'ярнею.

Генеральний директор Kavalan пан Лі (Lee) поздоровив членів своєї команди та закликав їх утримувати цей курс. «Ми прагнемо виробляти якісний продукт — як задля наших шанувальників, так і задля критиків», — сказав пан Лі.

Перелік нагород конкурсу IWSC 2021

Нагорода

«Найкраще віскі світу» на конкурсі IWSC

Загалом у категорії «Найкраще віскі світу» Kavalan відхопив 15 із 28 золотих (Gold) або ексклюзивних золотих (Gold Outstanding) медалей.

Ексклюзивні золоті медалі

98 Односолодове віскі Kavalan Podium

98 Однобочкове односолодове торф'яне віскі бочкової міцності Kavalan Distillery Reserve

98 Однобочкове односолодове віскі бочкової міцності з дозріванням у ромовій бочці Kavalan Distillery Reserve

98 Односолодове однобочкове віскі бочкової міцності із дозріванням у хересній бочці Kavalan Solist Manzanilla

98 Односолодове однобочкове віскі бочкової міцності із дозріванням у хересній бочці Kavalan Solist Moscatel

98 Серія Kavalan Artist: Paul Chiang — односолодове однобочкове віскі бочкової міцності Puncheon

98 Серія Kavalan Artist: Paul Chiang — односолодове однобочкове віскі бочкової міцності із дозріванням у свіжій дубовій бочці

Золота медаль

96 Однобочкове односолодове віскі з дозріванням у винній бочці Kavalan 10th Anniversary Earth Silver

96 Серія Kavalan Artist: Paul Chiang — односолодове однобочкове віскі бочкової міцності із дозріванням у французькій винній бочці

95 Односолодове віскі з витримкою у портвейновій бочці Kavalan Concertmaster

95 Односолодове віскі Kavalan Distillery Select No. 2

95 Односолодове віскі з витримкою у дубовій хересній бочці Kavalan Oloroso

95 Односолодове однобочкове бочкової міцності з витримкою у хересній бочці Kavalan Solist Fino

95 Односолодове однобочкове віскі бочкової міцності з витримкою у портвейновій бочці Kavalan Solist

95 Серія Kavalan Artist: Paul Chiang — однобочкове односолодове торф'яне віскі бочкової міцності

Перелік нагород конкурсу ISC 2021

Нагорода

«Найкращий всесвітній виробник року у категорії віскі» на конкурсі ISC

«Приз туризму за найкращий центр для відвідувачів винокурні» на конкурсі ISC

Золоті медалі

Односолодове віскі Kavalan Classic

Односолодове віскі з витримкою у портвейновій бочці Kavalan Concertmaster

Односолодове віскі Kavalan Distillery Select No. 2

Односолодове віскі King Car Conductor

Односолодове віскі із дозріванням у відбірній винній бочці King Car 40th Anniversary

40th Anniversary Однобочкове односолодове віскі з дозріванням у винній бочці Kavalan 10th Anniversary Earth Silver

Однобочкове односолодове віскі з дозріванням у винній бочці Kavalan 10th Anniversary Sky Gold

Однобочкове односолодове торф'яне віскі бочкової міцності Kavalan Distillery Reserve

Однобочкове односолодове віскі бочкової міцності Kavalan Solist Madeira

Однобочкове односолодове віскі бочкової міцності Kavalan Solist Vinho Barrique

Однобочкове односолодове віскі бочкової міцності Kavalan Solist Moscatel Sherry

Однобочкове односолодове віскі бочкової міцності Kavalan Solist Ex-Bourbon

Однобочкове односолодове віскі бочкової міцності Kavalan Solist Port

Серія Kavalan Artist: Paul Chiang — однобочкове односолодове віскі бочкової міцності із дозріванням у свіжій дубовій бочці

Про винокурню Kavalan

Винокурня Kavalan Distillery в повіті Ілань опановує мистецтво виготовлення односолодового віскі з 2005 року. Наше віскі, що витримується в умовах високої вологості та температури, виготовляється на основі талої води зі Снігової гори, а його якість підвищується під впливом морських та гірських бризів. Поєднання цих чинників і створює фірмову м'якість віскі Kavalan. Наша винокурня, що взяла собі за ім'я стару назву повіту Ілань, має 40-річний досвід виготовлення напоїв під керівництвом материнської компанії King Car Group. У нашій колекції понад 550 золотих і платинових медалей, здобутих на найбільш престижних конкурсах нашої галузі. Відвідайте www.kavalanwhisky.com

Контакт для ЗМІ

Кейтлін Цай (Kaitlyn Tsai)

[email protected]

Сандра Цай (Sandra Tsai)

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1576870/IWSC_8_en.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1576871/3re.jpg

SOURCE Kavalan