Kavalanille "Gold Outstanding"-palkinto vuoden 2018 International Wine & Spirit -kilpailussa

TAIPEI, Taiwan, 6. elokuuta 2018 /PRNewswire/ -- Taiwanin johtava viskitislaamo Kavalan on saanut kolme Gold/Gold Outstanding -palkintoa vuoden 2018 International Wine and Spirit -kilpailussa, jota pidetään viski- ja viinikilpailuista kovimmin kilpailtuna.

Kavalanin toimitusjohtaja YT Lee sanoo parhaissa espanjalaisissa Oloroso-sherrytynnyreissä kypsytetyn Kavalan Oloroso Sherry Oak -viskin saaneen korkeimman mahdollisen tunnustuksen – Gold Outstanding -palkinnon. Leen mukaan viski on puhdasta ja kompleksista; siinä on useita kerroksia kuivattua hedelmää, pähkinäisyyttä ja mausteisuutta sekä hienoja marsipaanin ja vaniljan vivahteita.

"Yilanin kunnassa, jossa tislaamomme sijaitsee, tuotamme huippulaatuista viskiä hyödyntämällä puhtainta vettä, ainutkertaista subtrooppista ilmastoa sekä Kavalan-tiimin omistautumista ja intohimoa", sanoo Lee.

Huippulaatuisissa bourbontynnyreissä kypsytetyt Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask -viski ja Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask -viski saivat tänä vuonna nekin kultamitalit.

Muissa tämän vuoden suurissa kilpailuissa Kavalan sai SFWSC'n vuoden 2018 "Vuoden tislaamo"-palkinnon kaikkien aikojen suurimman San Franciscon-mitalisaaliinsa lisäksi; muita Kavalanin saamia palkintoja olivat "Best in Class"-palkinto sekä ennätysmäiset 9 kaksoiskultaa. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä mainintana Kavalanin hallituksen puheenjohtaja Tien Tsai Lee ja toimitusjohtaja Yu-Ting Lee ovat ensimmäiset mandariinikiinaa puhuvien maiden asukkaat sekä ensimmäiset isä ja poika, jotka otettiin World Whiskies Awardsin "Hall of Fameen" Lontoossa viime maaliskuussa.

Tietoa Kavalan Whiskystä

Yilanin kunnassa sijaitseva Kavalanin viskitislaamo on uurtanut uraa single malt -viskien saralla Taiwanissa vuodesta 2005 asti. Kavalan kypsytetään korkeassa kosteudessa ja lämpötilassa, ja se saa osansa myös meren ja vuoriston tuulista sekä Xueshan-vuoren sulamisvesistä. Yhdistyessään nämä tekijä synnyttävät Kavalanin tunnusomaisen kermaisuuden. Tislaamo saa nimensä kotipaikkansa Yilanin maakunnan alkuperäisnimestä, ja sen taustalla on noin 40 vuotta juomanvalmistusta sen emoyhtiön King Car Groupin osana. Olemme keränneet yli 280 kultamitalia tai sitä arvokkaampaa palkintoa alan arvostetuimmista kilpailuista, ja Kavalan-viskiä on saatavilla yli 60 maassa.

