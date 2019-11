Kavalanin uusimmassa pullossa on kruunu, joka kelpaisi vaikka kuninkaalle

Taiwanin markkinoille jo tuodussa Kavalanin uusimmassa erikoistuotteessa yhdistyvät tyylikkäästi toffeen kermainen täyteläisuus ja tummien hedelmäisten sävyjen voimakas makeus. Juoma tulee saataville tiettyihin muihin maihin vuonna 2020.

Kavalan ei paljasta tarkalleen, millaisissa tynnyreissä tämä erinomaisen vivahteikas viski on kypsytetty – kyseessä on kuitenkin maailmanluokan punaviinitynnyri.

King Carin toimitusjohtaja Yu-Ting Lee sanoo, että kuten toinenkin konsernin nimissä julkaistava viski King Car Conductor, 40th Anniversary Limited Edition on sopivasti moniulotteinen, kompleksinen ja syvällinen.

"Minulle on kunnia olla mukana matkalla, jonka isäni aloitti neljä vuosikymmentä sitten. King Car on aina ponnistellut tavoitellakseen huippulaatua, mikä kertoo yrityksen luonteesta. Tämä vaatimus huippulaadusta pysyy myös tulevaisuudessa, sanoo Lee.

Sekoittajamestari Ian Chang sanoo luoneensa viskin suurenmoisen virstanpylvään juhlistamiseksi.

"Se on kypsytetty harvinaisissa punaviinitynnyreissä. Niiden ylväs luonne tuottaa täyteläisen ja vahvan viskin, jossa on selviä vivahteita marjoista ja ylellisestä toffeesta", sanoo Chang.

Chang sanoo pakkauksen viittaavan Yilanin maakuntaan, joka on sekä Kavalanin että hallituksen puheenjohtajan Tien-Tsai Leen kotiseutua. Pakkauksessa kuvataan Xueshan-vuori, josta Kavalan ottaa vetensä.

Pullon linjakas ja vahva muotoilu ilmaisee tyylikkyyttä ja voimaa. Sen kruununmuotoinen korkki on koristeltu maailmankuuluilla Swarovski®-kristalleilla. Laatikon nahka ja puu huokuvat sinnikkyyttä ja kestävyyttä sekä sopusointua luonnon kanssa.

King Carin 40-vuotisjuhlaviskin pakkauksessa on mukana kristallilasi, ja sitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain 10 000 kappaletta.

King Car 40th Anniversary

Maisteluhuomioita:

Väri: Kuninkaallinen kastanja

Tuoksu: Vahva ja tiheä tuoksu, jossa on täyteläisiä vivahteita punaviinistä ja tummista Cabernet Sauvignon -rypäleistä sekä mansikasta, mustikasta, mausteista ja vastapoltetusta tammesta.

Maku: Paksuja toffeentäyteläisiä marja- ja hedelmäkerroksia, joita elävöittävät mausteiset vivahteet, kuten pippuri, neilikka ja tupakka. Suurenmoisen viinimäinen luonne nivoo kaikki maut yhteen.

Jälkimaku: Pitkä ja aistillinen. Hellävarainen sekoitus viskin hedelmiä ja pehmeää mausteisuutta.

Tietoa King Car Groupista

Tien-Tsai Leen vuonna 1979 perustama King Car -brändi on tunnettu nimi elintarviketeollisuudessa, ja se edustaa Taiwanin huippulaadun standardia. Perheyrityksellä on yli 40 vuoden mittainen kokemus, ja siihen kuuluu erilaisia osastoja, kuten King Car Food Industrial; King Car Cultural & Educational Foundation; King Car Biotechnology (Orchid Cultivation Center, Aquaculture Division, ja Afforestation Park); Mr. Brown Coffee; Kavalan-viskintislaamo; Buckskin Beer; sekä ravintola- ja baariliiketoimintaa (kaksi olutravintolaa, Buckskin Yakiniku -ravintola, Buckskin Taproom, ja Kavalan-viskibaari). King Carin toimitusjohtaja on Tien-Tsai Leen poika Yu-Ting Lee, joka varmistaa, että konserni pysyy uskollisena Yilanissa sijaitseville juurilleen, maakunnan upealle luonnolle ja hallituksen puheenjohtajan Tien-Tsai Leen visiolle. King Carin tavoite on tarjota asiakkaille mielenrauhaa luotettavan brändin avulla. Se on omistautunut tarjoamaan laadukkaita tuotteita, joiden avulla ihmiset saavat erilaisista elämistään kaiken irti.

