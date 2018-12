Kavalans 10-årsjubileum for 'First Growth Bordeaux fatmodnet whisky begrenset til 3000 flasker

Kavalan feiret sin søken etter fremragenhet, og har plassert First Growth Bordeaux vinfat fra Margaux- og Pauillac-regionene i hjertet av 10årsjubileumsminnefesten mens man ser frem til nok et tiår.

CEO i Kavalan hr YT Lee sa at anledningen handlet om å se tilbake på hva man har oppnådd det siste tiåret og å bestrebe seg på perfeksjon.

"Hos Kavalan har vi alltid sett på fremragenhet som et fundament for whiskeyen vår mens vi ser inn i fremtiden og jobber mot målet vårt om å bli, det vi i Taiwan kaller et århundregammelt destilleri, som er et merke som blomstrer selv etter hundrevis av år," sa han.

Mesterblander hr Ian Chang sa han og hr Lee hadde reist til de historiske vinområdene i Frankrike og håndplukket de fineste Bordeauxvinfatene for å modne Kavalans unge, prisvinnende whisky i det subtropiske klimaet i Yilan, Taiwan.

"Vi var fengslet av de distinkte smakene som kan være mulig fra dette unike ekteskapet mellom Kavalan, hvor vi etterstreber perfeksjon daglig, og disse prestisjefylte chateauxene kjent for deres århundrer med fremragenhet," sa han.

Mesterblender hr Ian Chang sa First Growth Bordeaux-prosjektet hadde vært et eksperiment i "hvordan disse utrolig sjeldne vinene, gjennom deres utsøkte fat, kan forvandle seg til en veldig spesiell Kavalan-whisky" og den innovasjonen vil fortsatt definere Kavalans neste tiår.

Kavalans første whisky, Kavalan Classic Single Malt Whisky, ble sluppet for et tiår siden 4. Des 2008 og ble whiskyprodusentens mest populære uttrykk.

Hvert 1000 ml gavebokssett i begrenset opplag koster RRP NT$8,800 (US$285). Neste år er det planlagt en global lansering.

I Kavalans siste tiår World Whiskies Awards' (WWA) Whisky Magazine "Hall of Fame" for hr YT Lee og hans far TT Lee; WWAs 2015 "World's Best Single Malt" og 2016 "World's Best Single Cask Single Malt"; the 2017 "Distiller of the Year" og seks"Producer of the Year"priser fra den internasjonale vint- og spritkonkurransen, så vel som 2018 "Distillery of the Year" fra San Francisco World Spirits Competition.

SMAKSMERKNADER:

Kavalan BORDEAUX MARGAUX VINFAT MODNET ENKELTFAT ENKELTMALT

Strålende, karakterfull og ekstraordinært fin, Bordeaux Margaux i begrenset opplag oppnår utsøkte luksuriøse toner av varm karamell og smøraktig fudge, tykk mørk melasse og den myke søtheten til kremete vanilje.

Farge: Dyp ravgul

Nese: Vakker aromatisk karamellsaus fylt med varmende krydder møter nesen. Tykk, dekadent dessertvin og småkokende mørkebrunt sukker, etterfulgt av frukt og mildt sedertre i det fjerne.

Smak: En varmende søtsakankomst fører til en sammensmeltning av rik, smøraktig toffee som er beslått med fyldige rosiner. En vakker lys og sur plommevin vises nå med en svak, men bestemt nøtteaktighet.

Finish: Lang og utrolig givende. Søtheten blandes med de milde tertetonene for å belønne drikkeren med en deilig dans av smaker på tungen.

Kavalan BORDE AUX PAUILLAC VINFAT MODNET ENKELTFAT ENKELTMALT

Vidunderlig rik og subtilt kompleks, Bordeuax Pauillac i begrenset opplaget er spekket av overdådoge smaker med modnet frukt fra skogen, deilig toffeeple og mild spisskummen, koriander og pepperkrydder.

Farge: Rik mahogni

Nese En vakker nese av myke frukter, fra modne solbær til jordbær i sirup med et hint av eple. Vinpåvirkningen er umiskjennelig. Røykt kjøtt, spisskummen, malte korianderfrø og finrevet pepper balanserer smakene.

Smak: Myke frukter strødd med toffee, før en eksplosjon av fruktsmaker og ledsagende krydder. Det er svært behagelig ved fatstyrke og utvikler en deilig vaniljekremaktighet når det holdes i munnen. Det håndterer fortynning ekstremt godt ved ulike styrker.

Finish: Krydder foran i munnen, stekt frukt og strupemalende varme.

Om Kavalan Whisky

Kavalan-destilleriet i Yilan har vært banebrytende hva gjelder kunsten å lage enkeltmaltwhisky i Taiwan og tappet sin første enkeltmaltwhisky i 2008. Whiskeyen vår, modnet i intens fuktighet og varme, bruker smeltevannet i Snow Mountain og forbedres av kalde hav- og fjellbriser. Alt dette bidrar til å skape Kavalans signaturkremaktighet. Destilleriet vårt har tatt Yilan fylkes gamle navn, og har 40 år med drikkevareproduksjon under morselskapet, King Car Group. Vi har fått mer enn 280 gullpriser eller høyere fra bransjens mest prestisjefylte konkurranser, og er tilgjengelig i mer enn 70 land. Besøk www.kavalanwhisky.com

