Kavalans neuste Flasche verfügt über eine besetzte Krone - ganz wie es einem König gebührt

In Taiwan ist Kavalans neuste Sonderedition, die auf elegante Weise die sämige Reichhaltigkeit von Toffee mit der intensiven Süße dunkler Fruchtnoten kombiniert, bereits erhältlich. Im Jahr 2020 wird sie ebenfalls in ausgewählten Ländern weltweit zum Kauf bereitstehen.

Kavalan kann das genaue Fass, in dem dieser außerordentlich geschmackvolle Whisky gereift wurde, nicht preisgeben. Einzig, dass es sich um ein hochexklusives Rotweinfass handle, ließ das Unternehmen verlauten.

Laut dem CEO, Herrn YT Lee, sei die limitierte Edition zum 40. Jubiläum wie bereits der einzige andere Whisky, der unter dem Konzernnamen veröffentlich wurde, der „King Car Conductor", ebenfalls multidimensional, komplex und voller Tiefe.

„Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser Reise zu sein, die vor vier Jahrzehnten mit meinem Vater begann. King Car hatte schon immer das Ziel, die allerhöchste Qualität zu liefern – ein Ziel, das unseren Charakter auszeichnet – und dieses Beharren auf Exzellenz wird auch in Zukunft nicht abreißen", so YT Lee.

Master Blender Ian Chang sagte, er habe einen Whisky kreiert, um einen gewaltigen Meilenstein zu feiern.

„Er wurde in einem sehr seltenen Rotweinfass gereift, dessen Majestät sich auf einen vollmundigen, intensiven Whisky überträgt, der über einen sehr ausgeprägten Beerengeschmack und üppige Toffee-Noten verfügt", so Chang.

Laut Chang ist die Verpackung eine Ode an den Landkreis Yilan, indem sowohl Kavalan als auch der Vorsitzende, Herr TT Lee, zu Hause sind. Der Schneeberg ist Kavalans Wasserquelle.

Die glatte und dennoch massive Form der Flasche drückt Eleganz und Stärke aus. Der Kronenförmige Korken ist mit weltbekannten Swarovski®-Kristallen geschmückt. Beharrlichkeit und Beständigkeit und die Harmonie mit der Natur werden durch die Einfassung in Leder und Holz in der Box vermittelt.

Der King Car 40th Anniversary wird mit einem Kristall-Whiskyglas geliefert und ist auf 10.000 Stück weltweit limitiert.

King Car 40th Anniversary

Geschmacksnoten:

Farbe: Königliches Rotbraun

Nase: Kraftvoll und massiv mit satten Rotweinnoten, die dunkelschalige Cabernet-Sauvignon-Trauben ausstrahlen, gepaart mit Erdbeere, Heidelbeere und den Gewürzen und Verzierungen frisch verschmorter Eiche.

Mund: Dichte, den Mund durchziehende Schichten mit Toffe gesättigter Beerenfrüchte, die mit Akzenten von Gewürzen – merklich Pfeffer, Nelken und Tabak – belebt werden und gemeinsam mit einem herrlichen Weincharakter verschmelzen.

Abgang: Lang und sinnlich mit einer sanften Mischung, die markante Frucht- und latente Gewürznoten hervorbringt.

Informationen zur King Car Group

Die Marke King Car wurde im Jahr 1979 von Herrn Tien-tsai Lee gegründet und ist ein bekannter Name in der Lebensmittel- und Getränkebranche, der in Taiwan den goldenen Qualitätsstandard verkörpert. Das Konglomerat in Familienbesitz verfügt über 40 Jahre Erfahrung und umfasst unter anderem die Divisionen King Car Food Industrial; King Car Cultural & Educational Foundation; King Car Biotechnology (Orchideenzucht-Zentrum, Agrar-Division und Aufforstungspark); Mr. Brown Coffee; Kavalan Whisky Distillery; Buckskin Beer sowie das Restaurant- und Bar-Geschäft (zwei Beerhouses, das Restaurant Buckskin Yakiniku, der Buckskin Taproom und die Kavalan Whisky Bar). King Car wird von TT Lees Sohn, dem CEO Yu-ting Lee, geleitet. Er sorgt dafür, dass das Unternehmen seinen Wurzeln im Landkreis Yilan treu bleibt, dessen wunderschöne Natur würdigt und die Vision des Vorsitzenden TT Lee stets im Auge behält. King Cars Mission besteht darin, Kunden durch eine vertraute Marke, die hochwertige Produkte anbietet, Gewissheit zu geben und sie dabei zu unterstützen, ihre facettenreichen Lebenswege in vollen Zügen zu genießen.

