Kavalans nyeste flaske har en krone som er en konge verdig

Kavalans nyeste spesialutgave – som elegant kombinerer kremet karamell med den intense sødmen fra mørke fruktnoter – er allerede lansert i Taiwan, og den vil være tilgjengelig i utvalgte land globalt i 2020.

Kavalan kan ikke avsløre den eksakte tønnen som denne ekstraordinære, smaksrike whiskyen har modnet i, annet enn å si at det er en høyst eksklusiv rødvinstønne i verdensklasse.

Administrerende direktør, herr YT Lee, sa at «40th Anniversary Limited Edition», i likhet med den eneste andre whiskyen som er blitt lansert i gruppens navn, «King Car Conductor», er passende flerdimensjonal, sammensatt og full av dybde.

«Det er en ære å være en del av reisen som først ble startet av min far for fire tiår siden. King Car har alltid strebet hardt for å levere den beste kvaliteten – et mål som definerer vår karakter – og denne insistering på kvalitet vil fortsette inn i fremtiden», sa herr YT Lee.

Produksjonslederen Ian Chang sa at han laget whiskyen for å feire en enorm milepæl.

«Den er blitt modnet i en veldig sjelden rødvinstønne hvis majestetiske storhet er overført til en svært intens whisky, noe som gir veldig distinkte bærsmaker og frodig karamell», sa Chang.

Chang sa at emballasjen hyller Yilan County, som både er Kavalans hjemland og styreleder TT Lees, gjennom konturene av Snow Mountain, Kavalans vannkilde.

Flaskens glatte, men solide form uttrykker eleganse og styrke. Dens kroneformede kork er pyntet med verdenskjente Swarovski®-krystaller. Utholdenhet og holdbarhet, og harmoni med det naturlige miljøet, formidles gjennom esken, som er laget av lær og tre.

King Car 40th Anniversary leveres sammen med en krystallkaraffel og er begrenset til 10 000 pakker globalt.

King Car 40th Anniversary

Smaksnotater:

Farge : kastanjebrun

Nese : kraftig og tett med rike nyanser av rødvin som utstråler mørk Cabernet Sauvignon-frukt, med jordbær, blåbær, krydder og hint av fersk forkullet eik.

Gane : tykke, munntegnende lag med toffee-rike bærfrukter, opplivet med krydder, spesielt pepper, kryddernellik og tobakk, alt sammen med en fantastisk vinkarakter.

Avslutning : lang og sanselig, og gir en skånsom blanding av signaturfrukter og myke kryddersorter.

Om King Car Group

King Car-merket ble etablert av herr Tien-tsai Lee i 1979 og er et kjent navn i mat- og drikkeindustrien i Taiwan, hvor merket er selve symbolet på kvalitet. Det familieeide selskapet har 40 års erfaring om omfatter blant annet King Car Food Industrial, King Car Cultural & Educational Foundation, King Car Biotechnology (Orchid Cultivation Center, Aquaculture Division og Afforestation Park), Mr. Brown Coffee, Kavalan Whisky Distillery, Buckskin Beer og Restaurant and Bar-selskapet (to Beerhouses, Buckskin Yakiniku-restaurant, Buckskin Taproom og Kavalan Whisky Bar). King Car blir ledet av herr TT Lees sønn, administrerende direktør herr Yu-ting Lee, som sørger for at gruppen forblir tro mot røttene sine i Yilan, gjør ære på det vakre miljøet og nøye følger opp formann TT Lees visjon. King Cars mål er å gi kundene trygghet gjennom et pålitelig merke som er dedikert til å tilby produkter av høy kvalitet som hjelper mennesker å leve livet til fulle.

