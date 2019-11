Kavalans nyeste flaske kommer med en kongekrone

Den nyeste særlige udgave fra Kavalan, der allerede kan fås i Taiwan, og som på elegant vis kombinerer karamellens cremede fyldighed med den intense sødme af mørke frugtnuancer, lanceres i udvalgte lande i 2020.

Kavalan vil ikke afsløre fadet, som denne fantastiske, smagsfyldige whisky er ældet i, men siger blot, at der er tale om et meget eksklusivt fad af international klasse til rødvin.

YT Lee, admin. direktør, sagde, at whiskyen 40th Anniversary Limited Edition på lige fod med den eneste anden whisky, der er lanceret under gruppens navn, "King Car Conductor", på passende vis er flerdimensionel, kompleks og fuld af dybde.

"Det er en ære for mig at være en del af rejsen, som min far indledte for 40 år siden. King Car har altid arbejdet hårdt for at levere den fineste kvalitet – en stræben der definerer vores sjæl – og vi vil fortsat stræbe efter topkvalitet i fremtiden," sagde YT Lee.

Masterblender Ian Chang sagde, at han har fremstillet en whisky for at fejre en fantastisk milepæl.

"Den er ældet i et meget sjældent fad til rødvin, der videregiver sin majestætiske sjæl til en dybt intens whisky med meget tydelig frugtsmag og kraftig karamel," sagde Ian Chang.

Ian Chang sagde, at indpakningen var en hyldest til Yilan Amt, som både er hjemsted for Kavalan og bestyrelsesformand TT Lee, udtrykt ved konturen af Snow Mountain, hvorfra Kavalan får sit vand.

Flaskens glatte men alligevel solide form udtrykker elegance og styrke. Den kroneformede prop er udsmykket med krystaller fra verdensberømte Swarovski®. Udholdenheden, holdbarheden og harmonien med miljøet formidles i den læder- og træbeklædte kasse.

Whiskyen King Car 40th Anniversary leveres med et krystalglas og produceres kun i 10.000 eksemplarer internationalt.

King Car 40th Anniversary

Smagsnoter:

Farve: Royalt rødbrun

Duft: Stærk og intens med fyldige strejf af rødvin, der udtrykker Cabernet Sauvignon-frugtens mørke skind, jordbær, blåbær, krydderi og indtryk af nyforkullet eg.

Smag: Tykke lag af frugter med fyldig karamelsmag, der kommer til live med udbrud af krydderier, især peber, kløver og tobak, alt forenet i en fantastisk vinkarakter.

Finish: Lang og sanselig og med et blidt mix af frugter og milde krydderier.

Om King Car Group

King Car-mærket, der blev grundlagt af Tien-tsai Lee i 1979, er velkendt i fødevare- og drikkevarebranchen og er indbegrebet af den høje kvalitetsstandard i Taiwan. Den familieejede gruppe har 40 års er faring og omfatter virksomhederne King Car Food Industrial, King Car Cultural & Educational Foundation, King Car Biotechnology (Orchid Cultivation Center, Aquaculture Division og Afforestation Park), Mr. Brown Coffee, Kavalan Whisky Distillery, Buckskin Beer samt virksomheder i restaurant- og barbranchen (to ølstuer, restauranten Buckskin Yakiniku, Buckskin Taproom og Kavalan Whisky Bar). King Car ledes af TT Lees søn, Yu-ting Lee, der er admin. direktør og garant for, at gruppen holder fast i sine rødder i Yilan med det flotte naturlige miljø og efterlever bestyrelsesformand TT Lees vision. King Cars mission er at give kunderne ro i sindet ved at levere et mærke, som nyder kundernes tillid, samt produkter af høj kvalitet, der hjælper mennesker med at leve deres liv fuldt ud.

