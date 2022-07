Kawaiiverse Hackathon 2022: construindo o ecossistema de jogos Kawaiiverse

Com o objetivo de incubar o Metaverso de Anime de propriedade da comunidade, a Kawaiiverse lançou recentemente seu primeiro Hackathon com a missão de identificar talentos promissores em todo o mundo, começando com projetos de jogos.

ROAD TOWN, Inglaterra, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Equipes de desenvolvedores de jogos e indivíduos apaixonados por jogos terão a chance de ganhar um prêmio inicial de US$ 5 mil e opções para desenvolver ainda mais seus jogos com o suporte da SmartML para ingressar na Kawaiiverse, o hub central para criadores de anime e mangá em blockchain. O ecossistema de jogos é apenas o início deste metaverso e as oportunidades estão sendo abertas para a participação dos desenvolvedores mais interessados.