KAYAK révèle les meilleures destinations pour fuir l'hiver à petits prix

L'été vient de s'achever et la plupart des voyageurs français pensent déjà à fuir le froid et la grisaille de l'hiver. Afin de les aider, KAYAK.fr, le moteur de recherche dédié au voyage, a mis au point une formule spéciale vacances d'hiver. Celle-ci inclut le vol, l'hébergement dans un hôtel 3 ou 4 étoiles, les repas, les boissons et les coûts reliés aux transports publics, afin de révéler les destinations les moins chères pour des vacances d'hiver au soleil.

Chennai : la destination soleil la plus économique

C'est généralement en Asie du Sud-Est et en Inde que les voyageurs français pourront s'offrir une semaine sous le soleil à petit prix. Chennai est la destination la plus abordable pour fuir le froid cet hiver. Les Français pourront y passer une semaine pour 890 € en moyenne. La ville affiche le prix le moins cher en moyenne pour un vol aller-retour (430 €), mais aussi pour les repas et les transports.

Les 5 destinations les moins chères Rang Destination Vol[1] Hôtel[2] Repas[3] Boissons[4] Transports[5] TOTAL 1 Chennai, Inde 430 EUR 403 EUR 33 EUR 21 EUR 3 EUR 890 EUR 2 Chiang Mai, Thaïlande 462 EUR 409 EUR 55 EUR 23 EUR 11 EUR 960 EUR 3 New Delhi, Inde 467 EUR 415 EUR 74 EUR 20 EUR 4 EUR 980 EUR 4 Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam 539 EUR 380 EUR 61 EUR 16 EUR 3 EUR 999 EUR 5 Kuala Lumpur, Malaisie 521 EUR 392 EUR 61 EUR 37 EUR 9 EUR 1020 EUR

John-Lee Saez, Directeur Général KAYAK pour l'Europe, commente : « Les voyageurs français peuvent partir pendant une semaine pour moins de 1000 €. La formule spéciale vacances d'hiver permet de prévoir judicieusement son budget vacances. Pour aider les utilisateurs à prendre les meilleures décisions de voyage, nous avons créé une extension de notre outil Explore : Explore Pro. Il permet un aperçu des coûts des vols, mais aussi des hôtels et de la vie - repas, transports et divertissement compris. »

Note aux rédacteurs : Les destinations populaires, tendance et les moins chères pour fuir l'hiver se basent sur les recherches et les clics de vols aller-retour effectués sur KAYAK.fr entre le 01.01.2018 et le 31.08.2018 comparés à ceux effectués entre le 01.01.2017 et le 31.08.2017 pour des dates de voyage entre le 01.12.2018 et le 28.02.2019 comparés à ceux entre le 01.12.2017 et le 28.02.2018. Les prix moyens des hôtels se basent sur les clics effectués sur tous les sites KAYAK entre le 01.01.2018 et le 31.08.2018, pour des dates de voyage entre le 01.12.2018 et le 28.02.2019, pour un séjour en chambre double dans un hôtel 3 ou 4 étoiles, et sur le prix par nuit multiplié par 7 pour obtenir le coût pour une semaine. Les destinations prises en compte affichent une température moyenne d'au moins 18 degrés celsius entre les mois de décembre et février, selon http://www.holiday-weather.com. Les dépenses par personne pour les repas (déjeuner et dîner), les boissons (un café et une bière locale) et les transports (deux tickets d'accès aux transports publics) se basent sur les recherches effectuées à partir d'un ordinateur sur Numbeo.com entre le 24 et le 28 septembre 2018. Les données trouvées sur Numbeo.com ont été multipliées par 7 pour obtenir le coût pour une semaine. Les prix sont sujets à modification, les offres peuvent ne plus être disponibles et les économies ne sont pas garanties.

Les prix dans les tableaux s'entendent comme suit :

[1]Prix moyen d'un vol aller-retour en classe économique

[2]Prix moyen d'une chambre double pour une semaine (7 nuits) dans un hôtel 3 ou 4 étoiles

[3]Prix moyen des repas (un déjeuner dans un restaurant économique et un dîner composé d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert dans un restaurant de gamme moyenne, par jour) pour 7 jours

[4]Prix moyen des boissons (un cappuccino et une bière locale de 0,5 litre par jour) pour 7 jours

[5]Prix moyen du transport (deux tickets aller simple de transports publics par jour) pour 7 jours

À PROPOS DE KAYAK

KAYAK, leader mondial des recherches de voyage en ligne, aide des millions d'utilisateurs dans le monde entier à prendre les meilleures décisions de voyage. KAYAK effectue ses recherches sur d'autres sites et fournit aux utilisateurs les informations dont ils ont besoin pour trouver le vol, l'hôtel, la voiture de location ou le séjour qui leur convient. KAYAK est une filiale indépendante de Booking Holdings Inc. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.KAYAK.fr.

