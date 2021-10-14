Каждому шестому человеку в мире сложно читать из-за синдрома Ирлен

В пособии Word Gobblers, созданном для родителей и учителей, работающих с детьми с синдромом Ирлен, приводятся методы решения связанных с ним проблем, а также советы, помогающие облегчить ситуацию в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В книгу включена анкета с вопросами о симптомах и особенностях поведения, а также список упражнений на разноцветном фоне, чтобы помочь родителям или учителю определить, имеется ли у ребенка данное заболевание.

Дети, которые испытывают трудности с чтением или показывают плохие результаты в спорте, часто становятся объектами насмешек и издевательств, в результате чего у них появляется чувство стыда, снижается самооценка. В Word Gobblers объясняются медицинские причины, по которым некоторые дети и взрослые испытывают трудности с чтением и письмом или демонстрируют неуместное поведение. Неспособность мозга интерпретировать определенную длину световых волн сравнивают с неспособностью организма переваривать некоторые продукты, такие как клубника или арахис.

Книгу дополняют прекрасные иллюстрации Джоан Гилберт (Joan Gilbert), изображающие детей в образе озорников, которые глотают или неправильно произносят числа, буквы и слова, но в этом нет их вины. Глядя на улыбающиеся нарисованные мордашки зеленого или оранжевого цвета, дети понимают, что они не одиноки, ведь каждый шестой человек в мире страдает от подобного состояния.

В журнале Forward опубликована статья, в которой основатель и директор Института Ирлен Хелен Л. Ирлен (Helen L. Irlen) рассказывает об открытии синдрома Ирлен и о прогрессе, достигнутом в его лечении. Метод лечения данного состояния, предложенный г-жой Ирлен, привлек внимание национальных и международных средств массовой информации.

В обзоре этого метода в журнале Library Journal говорится следующее: «НАШ ВЕРДИКТ: полезное руководство для родителей, опекунов и учителей детей, испытывающих трудности с чтением».

Бетси Вурцель (Betsy Wurzel), ведущая на радио Passionate Worldwide Talk, недавно взяла интервью у г-жи Маттиас для своего блога Talking with Betsy: https://bit.ly/3C5EDnl.

Автор Кэтрин Маттиас (Catherine Matthias) является сертифицированным специалистом по скринингу для выявления синдрома Ирлена. Кэтрин опубликовала шесть книг с картинками для раннего чтения.

Опубликовано Square One Publishers, Нью-Йорк. ISBN 978-0-7570-0502-2. $15.95.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1656320/Word_Gobblers_60_sec_FINAL.mp4



Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1656321/Front_Cover.jpg

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SOURCE Catherine Matthias, Author