KBC Securities Services choisit Objectway pour l'intégration de clients numériques intelligents dans les gestionnaires de fortune indépendants

BRUXELLES, Milan, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- KBC Securities Services a choisi le principal fournisseur de logiciels de gestion de patrimoine et d'actifs numériques, Objectway, pour mettre en œuvre l'intégration de clients numériques pour les gestionnaires de patrimoine indépendants basés au Benelux qui font confiance à KBC Securities Services pour protéger les portefeuilles d'investissement de leurs clients.

Membre du groupe belge KBC, KBC Securities Services est un acteur mondial dans le domaine des services de titres, qui fournit des solutions intégrées aux banques, aux courtiers et aux gestionnaires de patrimoine. Elle fournit trois services essentiels, à savoir l'externalisation des processus d'entreprise (BPO), le courtage et la conservation, et la gestion de patrimoine, que ce processus d'intégration numérique couvrira. Cette amélioration permettra au réseau de gestionnaires de fortune indépendants de KBC Securities Services non seulement d'embarquer numériquement leurs clients, mais aussi de leur offrir une fonction de signature numérique via itsme®.

La solution Client Onboarding d'Objectway, qui fait partie de la suite WealthTech Suite, remplacera le système de saisie manuelle des données de KBC Securities Services actuellement utilisé et améliorera à terme les délais de traitement et la qualité des données. Les conseillers en gestion de patrimoine pourront accroître leur productivité et leur efficacité grâce à des capacités numériques intégrées qui accélèrent et améliorent à la fois le processus d'intégration et/ou de réintégration et la gestion des comptes clients. Avec cette évolution, la gestion et le traitement des contrats papier et des documents connexes vont devenir une chose du passé.

« Notre expertise et notre expérience ont joué un rôle déterminant dans la réussite d'un processus de sélection rigoureux impliquant des fournisseurs internationaux. Les équipes de sécurité de l'information de KBC ont analysé en profondeur les services d'hébergement et d'infrastructure d'Objectway avant de certifier qu'ils étaient conformes aux normes élevées de leurs politiques de sécurité et de gestion des données personnelles », a commenté Kurt Vanhee, directeur général pour l'Europe continentale et l'Amérique du Nord chez Objectway.

Annelies Verbiest, directrice générale de KBC Securities Services, a ajouté : « La pensée centrée sur le client fait partie de la stratégie de KBC depuis des années. Comme les attentes des clients ont évolué rapidement, KBC a fait d'importants investissements dans la transformation numérique ces dernières années. Avec notre stratégie récemment actualisée, "Differently, the Next Level » (différemment, le prochain niveau), nous nous concentrons plus que jamais sur la transformation numérique, l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. Ce processus d'intégration numérique intelligent du fournisseur de logiciels Objectway nous permet d'offrir aux clients des gestionnaires de fortune indépendants, un service à l'épreuve du temps, ce qui augmente la productivité et l'efficacité tout en maximisant l'expérience du client. »

