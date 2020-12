KBC Securities Services wählt Objectway für intelligentes digitales Kunden-Onboarding für unabhängige Vermögensverwalter

- Objectway Client Onboarding beschleunigt digitales Onboarding von Kunden und steigert Produktivität und Effizienz der Berater

BRÜSSEL, Mailand, 16. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- KBC Securities Services hat sich für den führenden Softwareanbieter für digitales Wealth & Asset Management Objectway entschieden, um das Digital Client Onboarding für unabhängige, in den Benelux-Ländern ansässige Vermögensverwalter zu implementieren, die KBC Securities Services zur Sicherung der Anlageportfolios ihrer Kunden benutzen.

KBC Securities Services ist Mitglied der belgischen KBC-Gruppe und ein Global Player im Bereich Wertpapierdienstleistungen. Das Unternehmen bietet integrierte Lösungen für Banken, Broker und Vermögensverwalter. Seine Leistungen umfassen drei Eckpfeiler, nämlich Business Process Outsourcing (BPO), Brokerage und Custody, sowie Wealth Management, und der digitale Onboarding-Prozess deckt alle drei ab. Diese Erweiterung ermöglicht es dem Netzwerk unabhängiger Vermögensverwalter von KBC Securities Services, ihre Kunden nicht nur digital zu betreuen, sondern ihnen auch eine digitale Unterschriftsmöglichkeit über itsme® anzubieten.

Die Client-Onboarding-Lösung von Objectway, die Teil der WealthTech Suite ist, wird das derzeit genutzte manuelle Dateneingabesystem von KBC Securities Services ersetzen und letztlich die Bearbeitungsdurchlaufzeiten und die Datenqualität verbessern. Vermögensberater werden ihre Produktivität und Effizienz durch integrierte digitale Funktionen steigern können, die sowohl den Onboarding- bzw. Reboarding-Prozess als auch die Kundenkontenverwaltung beschleunigen und verbessern. Mit dieser Entwicklung gehört die Verwaltung und Abwicklung von Papierverträgen und zugehörigen Dokumenten der Vergangenheit an.

„Unser Fachwissen und unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz waren ausschlaggebend dafür, dass wir ein strenges Auswahlverfahren mit internationalen Anbietern erfolgreich durchlaufen haben. Die Informationssicherheits-Teams von KBC haben die Hosting- und Infrastruktur-Services von Objectway gründlich analysiert, bevor sie sie als konform mit den hohen Standards ihrer Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien zertifiziert haben", kommentierte Kurt Vanhee, Managing Director for Continental Europe & North America bei Objectway.

Annelies Verbiest, General Manager bei KBC Securities Services, fügte hinzu: „Kundenorientiertes Denken ist seit Jahren ein Bestandteil der Strategie von KBC. Da sich die Erwartungen der Kunden schnell weiterentwickelt haben, hat KBC in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in die digitale Transformation getätigt. Mit unserer kürzlich aktualisierten Strategie „Differently, the Next Level" konzentrieren wir uns mehr denn je auf die digitale Transformation, das Kundenerlebnis und die operative Effizienz. Mit diesem intelligenten digitalen Onboarding-Prozess des Softwareanbieters Objectway können wir den Kunden unabhängiger Vermögensverwalter einen zukunftssicheren Service bieten und so die Produktivität und Effizienz steigern und gleichzeitig das Kundenerlebnis maximieren."

SOURCE Objectway SPA