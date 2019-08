KBL epb fait son retour en Suisse avec l'acquisition de Bank am Bellevue

L'acquisition de Bank am Bellevue – qui emploie actuellement 22 collaborateurs et gère quelque 1,6 milliard d'euros d'actifs – marque le retour de KBL epb en Suisse dans le cadre de sa stratégie de croissance ambitieuse menée par Jürg Zeltner, récemment nommé Group CEO et membre du Conseil d'Administration.

Après la finalisation de l'acquisition – attendue au premier trimestre de l'année prochaine, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires – KBL epb cherchera à élargir la base de la clientèle domestique et internationale de Bank am Bellevue, en tirant parti du statut du pays en tant que hub mondial de banque privée et du réseau KBL epb qui compte 50 villes.

Selon Monsieur Zeltner, qui a pris une participation significative dans KBL epb, le Groupe a l'intention de recruter rapidement du personnel supplémentaire en Suisse, avec un accent particulier sur les banquiers privés, afin de renforcer l'équipe actuelle de Bank am Bellevue.

KBL epb a également annoncé qu'à partir du 1er septembre 2019, Dagmar Kamber Borens rejoindra le Groupe en tant qu'éventuelle CEO de ses activités suisses, assumant ce rôle à la clôture de la transaction et sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Au cours de la période intermédiaire, elle se concentrera sur l'élaboration d'une stratégie de croissance convaincante pour cette composante clé des activités futures du Groupe, s'appuyant sur sa très grande expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes de transformation réussis en Asie et en Suisse.

Madame Kamber Borens était dernièrement Chief Operating Officer de l'unité suisse de Credit Suisse. Auparavant, elle a travaillé pendant près de vingt ans chez UBS à Zurich, Londres et Singapour, où elle a occupé divers postes de direction.

Commentant la septième acquisition de KBL epb au cours des cinq dernières années, Monsieur Zeltner a déclaré : « Avec un personnel talentueux, de solides relations avec la clientèle et une infrastructure évolutive, Bank am Bellevue est un partenaire idéal pour nous. En collaboration avec cette équipe et sous la future direction de Dagmar, nous nous réjouissons de nous implanter et de développer une société suisse solide qui répond aux besoins des clients nationaux et internationaux ».

Et d'ajouter : « Même si nous continuons à faire d'importants investissements pour étendre notre empreinte et accélérer notre croissance, nous conserverons l'agilité qu'offre une taille plus modeste ».

« Nous sommes impatients de présenter notre approche unique – en tant qu'organisation axée sur le conseil, qui diminue la complexité et se concentre sur les intérêts des clients – à l'un des marchés les plus importants de la gestion de patrimoine dans le monde ».

André Rüegg, CEO de Bellevue Group, a commenté : « Nous nous réjouissons de la reprise de notre banque par KBL epb, qui offre aux collaborateurs et aux clients un cadre prometteur pour poursuivre le développement de services innovants de gestion de fortune. Fort de son expertise et de son expérience, KBL epb est le partenaire parfait pour développer la banque et offrir des services personnalisés aux particuliers fortunés ».

« À l'avenir, Bellevue Group se concentrera sur ses activités de gestion d'actifs ainsi que sur ses activités sur les marchés privés », a conclu Monsieur Rüegg, précisant que KBL epb et Bellevue Group exploreront conjointement des opportunités de collaboration dans le domaine de la gestion d'actifs, notamment dans le secteur mondial de la santé où Bellevue Group possède une expertise particulière.

À propos de KBL European Private Bankers :

Fondé en 1949, KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se situe à Luxembourg, est implanté dans cinquante villes d'Europe et emploie 2 000 professionnels

Largement reconnu comme leader de la banque privée, le groupe KBL epb propose ses services aux particuliers fortunés et à leurs familles, ainsi qu'à une clientèle institutionnelle et professionnelle, qui comprend family offices, fondations et tiers gérants.

Le groupe KBL epb opère sous les marques suivantes :

Brown Shipley (Royaume-Uni)

InsingerGilissen (Pays-Bas)

KBL España (Espagne)

KBL Luxembourg ( Luxembourg )

) Merck Finck (Allemagne)

Puilaetco Dewaay Private Bankers (Belgique)

Banque Puilaetco Dewaay ( Luxembourg )

Avec l'appui sans réserve de son actionnaire Precision Capital, un holding de banques basé à Luxembourg, KBL epb continue à consolider sa présence à travers l'Europe.

Pour de plus amples informations concernant le groupe KBL epb, rendez-vous sur le site www.kbl.lu

À propos de Bellevue Group :

Bellevue Group est une boutique financière suisse indépendante cotée à la SIX Swiss Exchange. Fondée en 1993, la société et sa centaine de professionnels sont principalement actifs dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de fortune et des placements directs en actions. Le segment de la gestion d'actifs offre une gamme sélectionnée de stratégies d'actions actives sur des marchés en forte croissance, dans le secteur de la santé et dans d'autres thèmes spécifiques tels que les sociétés gérées par leur propriétaire, ainsi que des stratégies d'investissement holistiques réussies dans toutes les classes d'actifs traditionnelles. Bank am Bellevue offre des services de conseil en placement et de gestion de fortune de premier ordre, avec une attention particulière pour les clients privés entrepreneurs. Adbodmer se spécialise dans le développement, la facilitation et la gestion d'investissements sur le marché privé, en mettant l'accent sur les PME de la région germanophone de l'Europe (DACH), en créant des liens entre des entreprises prometteuses en croissance et un groupe exclusif d'investisseurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.bellevue.ch

