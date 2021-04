KEBA est l'un des premiers fabricants de bornes de recharge d'Europe

LINZ, Autriche, 27 avril 2021 /PRNewswire/ --

Ayant vendu plus de 250 000 bornes de recharge, KEBA s'impose comme l'un des plus grands fabricants de solutions de recharge pour les véhicules hybrides et électriques. "KEBA met au point des solutions de recharge intelligentes et durables qui font de l'entreprise un expert de cette industrie florissante », a indiqué Christoph Knogler, PDG de la division Energy Automation de KEBA. Au sein de sa division Energy Automation, l'expert autrichien en automatisation de KEBA AG est spécialisé dans les bornes de recharge et les commandes de chauffage.

Plus de dix ans de succès

KEBA n'est pas seulement un fabricant de solutions de recharge reconnu. Cela fait plus de 10 ans que l'entreprise mène des activités dans ce secteur, jouant ainsi un rôle de pionnière dans le domaine des infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques.

Plus de 250 000 bornes de recharge vendues, en Autriche et dans le monde entier

Le nombre de bornes de recharge fabriquées à ce jour témoigne du développement de la division de l'électromobilité de KEBA depuis la création de l'entreprise : en effet, au début de l'année 2021, l'entreprise a dépassé le nombre significatif de 250 000 bornes de recharge, devenant ainsi l'un des plus grands fabricants de bornes de recharge d'Europe. Les bornes de recharge sont fabriquées à Linz, en Autriche.

À propos de la division Électromobilité de KEBA

KEBA est l'un des principaux fabricants mondiaux de bornes de recharge intelligentes. Cela fait plus de 10 ans que le spécialiste en automatisation autrichien est entré dans le domaine de l'électromobilité, faisant de lui un pionnier dans le domaine des bornes de rechange. Avec la borne KeContact P30, les voitures électriques peuvent être rechargées de manière sûre et fiable. Grâce à une variété d'interfaces, la mise en réseau est également possible, ce qui fait de la borne de recharge un centre de communication et de contrôle hautement intelligent.

