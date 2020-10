KEBA nommé fournisseur exclusif pour Honda Power Charger, la borne de recharge d'origine pour le tout-électrique Honda e

Une conception innovante et une technologie sophistiquée

Plus d'informations et de photos : http://pressecenter.reichlundpartner.com/news-keba-named-exclusive-supplier-for-honda-power-charger---the-original-charging-station-for-the-all-electric-honda-e-?id=116228&menueid=2346&l=deutsch

LINZ, Autriche, 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- À l'approche de la sortie de la première Honda e entièrement électrique, KEBA a été nommé fournisseur exclusif des boîtiers muraux Honda Power Charger. La borne de recharge a été développée conjointement en un temps record.

Honda Access Europe NV recherchait un partenaire pour développer la borne de recharge. L'heureuse élue a finalement été choisie : KEBA, l'expert en technologie avec une expertise en développement et en production en Autriche.

Selon Bruno Lambrechts, cadre supérieur, division des ventes chez Honda : « Le processus de sélection a été très complet et nous sommes heureux de travailler avec KEBA, un expert en bornes de recharge intelligentes. »

Chargement intelligent et pratique

La borne de recharge est simple à utiliser et peut être facilement intégrée dans les technologies de maison intelligente existantes. Elle est disponible en différents modèles et est conçue pour correspondre parfaitement au véhicule, à la fois au niveau visuel et au niveau fonctionnel. Grâce à de nombreuses fonctionnalités, le chargement est facile et sûr.

« Tout comme Honda, nous visons toujours à fournir le plus haut niveau de technologie et nous sommes ravis que Honda ait choisi de nous faire confiance. Nous proposons à nos partenaires des solutions innovantes haut de gamme », déclare Gerhard Luftensteiner, PDG de KEBA AG.

À propos de KEBA Electric Mobility

KEBA est l'un des principaux fabricants mondiaux de bornes de recharge intelligentes. Avec la borne KeContact P30, les voitures électriques peuvent être rechargées de manière sûre et fiable. Grâce à une variété d'interfaces, la mise en réseau est également possible, ce qui fait du boîtier mural un centre de communication et de contrôle hautement intelligent.

www.keba.com/emobility

À propos de KEBA

Fondée en 1968, KEBA AG est une entreprise d'électronique de renommée internationale basée à Linz, en Autriche. Depuis plus de 50 ans, sous la devise « Automation by innovation », KEBA développe et fabrique des solutions d'automatisation innovantes de la plus haute qualité.

