KEBA стала эксклюзивным поставщиком Honda Power Charger ― оригинальной зарядной станции для электромобилей Honda e.

Сочетание инновационного дизайна с передовыми технологиями

ЛИНЦ, Австрия, 15 октября 2020 г /PRNewswire/ -- Дополнительная информация и фотографии:http://pressecenter.reichlundpartner.com/news-keba-named-exclusive-supplier-for-honda-power-charger---the-original-charging-station-for-the-all-electric-honda-e-?id=116228&menueid=2346&l=deutsch

/PRNewswire/ -- В ходе подготовки к выпуску первого электромобиля Honda e компания KEBA объявлена эксклюзивным поставщиком настенных зарядных устройств Honda Power Charger. Эта зарядная станция была разработана совместно в рекордные сроки.

В поисках партнера по разработке зарядной станции компания Honda Access Europe NV остановила свой выбор на фирме KEBA, являющейся экспертом в этой области с опытом разработки и производства подобного оборудования в Австрии.

Как отмечает старший менеджер отдела продаж компании Honda Бруно Ламбрехтс (Bruno Lambrechts): «Процесс отбора был очень тщательным, и мы рады возможности сотрудничать с компанией KEBA — экспертом в области интеллектуальных зарядных станций».

Интеллектуальная и удобная зарядка

Эта зарядная станция проста в использовании и может легко встраиваться в существующие системы «умный дом». Она поставляется в различных модификациях и идеально сочетается с автомобилем как в визуальном, так и в функциональном плане. Ее многочисленные функции обеспечивают простоту и безопасность процесса зарядки.

«Как и компания Honda, мы всегда стремимся обеспечивать высочайший уровень технологичности и признательны ей за оказанное доверие. Мы предлагаем нашим партнерам первоклассные инновационные технологии», — заявил глава компании KEBA AG Герхард Люфтенштайнер (Gerhard Luftensteiner).

Технологии KEBA для электромобилей

Компания KEBA является одним из ведущих в мире производителей интеллектуальных зарядных станций. Зарядная станция KeContact P30 обеспечивает безопасную и надежную зарядку электромобилей. Кроме того, разнообразие интерфейсов предполагает возможность сетевого взаимодействия, благодаря чему настенное зарядное устройство становится высокоинтеллектуальным центром связи и управления.

www.keba.com/emobility

О компании KEBA

Компания KEBA AG, основанная в 1968 году в г. Линце (Австрия), является производителем электронной техники, достигшим значительных успехов на мировом уровне. Действуя под девизом "Automation by innovation", компания KEBA уже более 50 лет занимается разработкой и производством инновационных средств автоматизации высочайшего качества.

Фотосвидетельства : © Honda, разрешена бесплатная перепечатка

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Контактная информация:

Stefan Lanzinger (Штефан Ланцигер)

Отдел маркетинга и коммуникаций по электромобилям

KEBA AG

Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz, Austria

Моб. тел.: +43 664 80709-74036

Эл. почта: [email protected]

SOURCE KEBA AG