Kedrion renforce son réseau de centres de collecte de plasma

Acquisition de cinq centres en République tchèque

LUCQUES, Italie, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Kedrion, une entreprise biopharmaceutique mondiale basée en Italie, qui collecte et fractionne le plasma sanguin afin de produire et de distribuer des médicaments dérivés du plasma pour le traitement de maladies et d'affections graves, a annoncé l'acquisition des sociétés tchèques UNICAplasma s.r.o et UNICAplasma Morava s.r.o., qui exploitent cinq centres de collecte de plasma en République tchèque.

Ces centres, qui ont une capacité de collecte annuelle d'environ 70 000 litres, sont gérés sur l'ensemble du territoire tchèque sous deux marques différentes : UNICAplasma à Prague et Mojeplazma à Kladno, Ostrava, Frýdek-Místek et Český Těšín.

« Nous sommes convaincus que cette acquisition va largement améliorer la valeur de notre entreprise et nous permettre de prendre part à la collecte de plasma en Europe, a déclaré Paolo Marcucci, président-directeur général de Kedrion. Grâce à cette opération, nous pourrons garantir pour nos usines de production une quantité croissante de plasma de haute qualité, cette matière première unique et spécifique à la production de produits dérivés du plasma cruciaux pour prévenir et traiter les maladies rares et débilitantes ».

« Nous sommes très fiers d'inclure ces nouvelles entreprises au groupe Kedrion et nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux employés dans notre famille professionnelle, a ajouté Paolo Marcucci. Nous souhaitons également chaleureusement la bienvenue aux donneurs : leur contribution est essentielle pour aider à fournir des médicaments qui améliorent et sauvent la vie d'un nombre croissant de nos patients du monde entier ».

Les centres continueront à être gérés par Milan Maly, l'un des pionniers de l'industrie en République tchèque (le centre de Prague a commencé ses activités en 2008). M. Maly est également fondateur et président de l'Association tchèque du plasma et président de l'European Plasma Alliance (EPA), l'association européenne qui réunit les collecteurs de plasma.

À propos de Kedrion

Kedrion est une société biopharmaceutique fondée en Italie qui collecte et fractionne le plasma sanguin pour produire et distribuer à l'échelle mondiale des médicaments dérivés du plasma pour le traitement des patients souffrant d'hémophilie, de déficits immunitaires primitifs et d'autres maladies graves.

En 2022, Kedrion s'est associé à BPL (Bio Products Laboratory). Basée au Royaume-Uni, BPL exploite un portefeuille ciblé de produits dérivés du plasma efficaces pour traiter les maladies rares. La société est le 5e acteur mondial dans le domaine des produits dérivés du plasma.

