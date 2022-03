Keego Mobility présente son programme de location de vélos électriques conçu pour la livraison au salon Taipei Cycle

Le KG4 est un vélo électrique robuste, conçu pour résister à une utilisation quotidienne. Il est équipé d'une batterie de 14 Ah, avec la possibilité d'ajouter une batterie supplémentaire, ce qui lui donne une autonomie plus que suffisante pour permettre au conducteur de rester longtemps sur la route même après la fin de son service.

Grâce à son cadre bas, il est facile de monter et de descendre du KG4 et de le garer, même lorsqu'il est très chargé.

Avec une capacité de chargement de plus de 65 kilos, le KG4 prendre en charge de larges commandes de courses sans complications.

Selon Mahyar Ghassemi, directeur des ventes EMEA pour Keego Mobility : « Il est important de bien choisir la taille de nos véhicules de livraison. Livrer de petits articles, comme un repas, en voiture n'a aucun sens d'un point de vue environnemental ou financier. Parallèlement, certaines entreprises ont recours à des vélos électriques grand public qui tombent souvent en panne, ce qui entraîne des opérations peu fiables et une faible rentabilité. »

Keego Mobility saisit également l'occasion du salon pour se reconnecter à son marché national en faisant la promotion de son programme de location de vélos électriques de livraison Keego. Le secteur de la livraison est très important à Taïwan, avec près de 100 000 livreurs, dont la plupart conduisent des scooters à essence, avec le bruit et la pollution que cela engendre, ainsi que des coûts d'exploitation et d'entretien élevés.

« Nous sommes très heureux de voir qu'un si grand nombre de conducteurs manifestent de l'intérêt pour notre offre de location de vélo électrique de livraison KG4, robuste, écologique et abordable », déclare Julia Chiu, responsable chez Keego.

À propos de Keego Mobility

Keego Mobility est un fournisseur de solutions de livraison basé à Taiwan. Fondée par une équipe internationale ayant une grande expérience dans les secteurs du vélo et de l'informatique, elle permet aux entreprises de livraison du dernier kilomètre (livraison de fin de Parcours) grandes et petites, de réduire leurs dépenses et l'impact environnemental en utilisant des vélos électriques spécialement conçus pour une utilisation commerciale intensive en tant que véhicule de livraison.

