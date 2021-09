Keen Eye lance sa plateforme nouvelle génération pour accélérer les essais cliniques grâce à la pathologie numérique alimentée par l'IA, qui supporte désormais pleinement la conformité aux bonnes pratiques cliniques et de laboratoire

Elle permet à tous les acteurs de la pathologie d'effectuer des analyses d'images numériques dans le cadre d'essais cliniques, comme dans les laboratoires CAP/CLIA, avec une efficacité sans précédent. Cette plateforme d'IA renforce le positionnement stratégique de Keen Eye sur le marché de la recherche clinique soumise aux réglementations BPL et BPC.

PARIS, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Keen Eye, une entreprise française de health tech qui développe des solutions technologiques de Deep Learning pour la recherche et les études cliniques, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plateforme. Cette plateforme web d'IA (Intelligence Artificielle) est dédiée aux organisations réalisant des essais cliniques dans un environnement suivant les principes BPL et BPC (Bonnes Pratiques de Laboratoire et Bonnes Pratiques Cliniques).

En renforçant son portefeuille de produits et de services, Keen Eye prend un véritable avantage concurrentiel et renforce son leadership dans l'analyse d'images numériques basée sur l'IA en pathologie. "Cette solution permet de faire un bond en avant en termes de performances tout en contribuant à la conformité réglementaire, ouvrant ainsi la voie à de meilleures normes en matière d'analyse d'images cliniques. Nous sommes fiers d'avoir développé la solution que toutes les entreprises pharmaceutiques et les CRO attendaient", commente Sylvain Berlemont, PDG et fondateur de Keen Eye.

La plateforme nouvelle génération de Keen Eye assure la sécurité des sujets d'essais cliniques ainsi que l'intégrité des données. Des contrôles qualité sont mis en place tout au long des workflow et les enregistrements sont signés électroniquement. Ces fonctionnalités sont complétées par un audit trail qui capture chaque action effectuée sur la plateforme.

Pour le Dr Jacques Bosq, ancien chef du service de pathologie de l'Institut Gustave Roussy, France, "En tant que pathologistes, nous faisons toujours passer les intérêts des patients en premier. L'expertise de Keen Eye dans l'analyse numérique des tissus s'est avérée être une solution vraiment efficace. Grâce à cette plateforme innovante qui est conforme aux BPL et BPC, les pathologistes seront en mesure d'effectuer la détection et la quantification des biomarqueurs dans les protocoles d'études cliniques d'une manière fiable, standardisée et efficace".

Keen Eye présentera les capacités de la plateforme lors de l'événement "Biomarkers UK" organisé par Oxford Global, du 08 au 09 novembre 2021.

À propos de Keen Eye

Fondée en 2015, Keen Eye est une entreprise de health tech basée à Paris, visant à apporter l'IA dans chaque laboratoire de recherche, CRO et entreprise pharmaceutique, au service des biologistes, pathologistes et patients. Keen Eye construit des solutions d'aide à la décision et d'analyse d'images conformes aux BPL et BPC en s'appuyant sur la technologie Deep Learning, via des plateformes web. Keen Eye s'efforce de soutenir le développement de nouvelles thérapies grâce à des analyses meilleures, plus rapides et plus précises.

