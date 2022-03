KEENON ROBOTICS et SOFTBANK ROBOTICS présentent leurs robots de services perfectionnés au salon Hotel, Restaurant and Catering 2022 de Londres

À l'occasion de cet événement majeur rassemblant les propriétaires de restaurants, de pubs et de bars ainsi que les professionnels de l'hôtellerie du monde entier pour découvrir, déguster et essayer les meilleurs produits créés spécialement pour l'industrie de la restauration, KEENON souhaite présenter à une clientèle européenne et mondiale ses robots de livraison et de restaurant conçus pour stimuler l'efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience client.

L'industrie de la restauration a été la plus durement touchée par la pandémie, affectée par la baisse de fréquentation et la pénurie de personnel résultant des restrictions sanitaires et des confinements. Les préoccupations accrues des clients en matière de sécurité ont également incité les exploitants de l'industrie hôtelière à se tourner vers des activités en ligne sans personnel, ce qui a entraîné une augmentation des coûts et une réduction de l'efficacité en raison du manque d'expérience, de personnel formé et de solutions adaptées aux nouvelles exigences.

Ces nouveaux problèmes soulevés par la crise sanitaire mondiale obligent les fournisseurs et les opérateurs du secteur de l'hôtellerie à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions rapides et rentables à déployer pour affronter la pandémie. Hautement polyvalents et fabriqués sur mesure, les robots de livraison et de services hôteliers de KEENON sont conçus pour alléger la charge de travail des employés, accroître l'efficacité opérationnelle et aider les restaurants et les hôtels à bâtir des entreprises axées sur le consommateur.

Les robots serveurs de KEENON sont alimentés par un système de navigation de haute précision qui leur permet de s'adapter à des environnements de travail complexes et dynamiques. Les robots constituent une innovation révolutionnaire qui repousse les limites de la collaboration homme-machine et offrent une expérience de service intuitive et fluide, en effectuant des tâches répétitives et en permettant au personnel d'augmenter sa productivité. La gamme de produits de KEENON comprend également des robots de désinfection équipés d'un large éventail de technologies de nettoyage et de désinfection en profondeur – y compris des lampes UV de qualité hospitalière et des vaporisateurs désinfectants ultra-secs – qui permettent de maintenir des normes d'hygiène optimales dans les lieux très fréquentés.

À propos de KEENON Robotics :

Fondée en 2010, KEENON ROBOTICS offre des solutions intelligentes pour divers scénarios d'application, notamment les restaurants, les hôtels et les hôpitaux. En septembre 2021, KEENON a obtenu un financement de série D d'un montant de 200 millions de dollars dirigé par Softbank Vision Fund 2 (SVF2), ce qui représente le financement le plus important jamais reçu par une entreprise de robots de service. Les robots de KEENON ont été déployés dans plus de 60 pays, servant ainsi plus de 10 000 clients dans le monde entier.

