KEENON Robotics lidera participação e crescimento de mercado

"A demanda por robôs de serviço, como os robôs de entrega, está crescendo significativamente em muitos setores, principalmente em serviços alimentares", informou a IDC. "O setor de serviços alimentares se tornou um dos setores mais maduros na aplicação de robôs de serviço comercial, com o mercado apresentando uma tendência de crescimento rápido nos últimos dois anos. Em 2021, o tamanho total do mercado de robôs de serviço comercial no setor de serviços alimentares na China atingiu US$ 84 milhões, o que significa um aumento de mais de 110% em comparação com o ano anterior - este é um crescimento significativo."

O gerente de pesquisa da IDC, Can Cui também observou: "O mercado de robôs de serviço comercial para o setor de serviços alimentares da China alcançou um rápido crescimento em 2021, escassez de mão de obra e política nacional favorável, estabelecendo uma tendência positiva de longo prazo. No curto prazo, no entanto, com o mercado se tornando mais maduro e mais refinado em termos de operações, produtos, equipes, custos e serviços, haverá melhor rentabilidade à medida em que os desenvolvimentos em serviços alimentares se espalharem para setores relacionados e a expansão no exterior se tornará uma direção chave para o desenvolvimento do mercado."

Como uma empresa líder no setor, a KEENON Robotics detém uma vantagem significativa, ao manter altos níveis de crescimento e ocupar quase 50% da participação no mercado interno.

Com avanços contínuos em tecnologia, a KEENON Robotics entra na era do crescimento em alta velocidade

Como uma das primeiras empresas a explorar os cenários de aplicação de robôs comerciais na China, a KEENON Robotics tem testemunhado desde o início todo o processo de aplicação de robôs no setor de serviços alimentares. Até o momento, a gama inovadora de robôs de entrega de serviços alimentares T1, T2, T5, T6, T8 e mais foi adotada por parceiros do setor, com a KEENON já apresentando uma rica linha de produtos capaz de atender a qualquer necessidade de serviços alimentares.

Em 2021, os robôs específicos para serviços alimentares da KEENON Robotics explodiram em popularidade e uso, com quase 65% das 100 principais marcas de alimentos e bebidas, como Haidilao Hotpot, Pizza Hut, Xiao NanGuo Restaurant, Grandma's House, e muito mais, adotando produtos da KEENON Robotics.

No mesmo ano, a KEENON Robotics concluiu o financiamento estratégico exclusivo da Alibaba e o investimento liderado pela SoftBank Vision de US$ 200 milhões em financiamento de rodada D. A empresa alcançou excelentes resultados e também foi classificada na lista global de Empresa Unicórnio da Hurun no ano. Ao mesmo tempo, a empresa foi premiada com os dez melhores casos de investimento em fabricação avançada pela Lista Anual CVINFO 2021.

Com sede na China, explorando globalmente e promovendo a popularização da tecnologia robótica

Atualmente, a KEENON Robotics foi lançada com sucesso na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul, Oriente Médio e África, com seis grandes áreas de negócios globais. Nessas áreas, a KEENON Robotics está cooperando com grandes empresas multinacionais locais sobre o desenvolvimento estratégico para continuar apoiando o mundo com robôs de serviço comercial.

No futuro, a KEENON Robotics continuará a aumentar o investimento em P&D, acelerando o crescimento dos canais de distribuição para o mercado global, impulsionando a transformação digital e melhorando a eficiência. A KEENON Robotics também está disposta a assumir um papel como líder do setor, juntamente com outros parceiros, para expandir os limites da ciência e tecnologia e promover a popularização e o desenvolvimento de robôs comerciais, o que pode realmente permitir que a tecnologia mude vidas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842276/image_1.jpg

FONTE Keenon Robotics Co., Ltd.

SOURCE Keenon Robotics Co., Ltd.