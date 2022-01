KEENON Robotics présente une gamme complète de robots de service au CES 2022

« Alors que la pénurie de personnel et les coûts de main-d'œuvre élevés causés par la pandémie continuent de sévir dans de nombreux secteurs, KEENON a pour objectif de développer des solutions robotiques fiables et rentables afin d'atténuer les difficultés des exploitants hôteliers et des restaurateurs, tout en permettant à ces derniers d'offrir de meilleurs services à leurs clients. Nous pensons que la révolution autonome menée par la robotique intelligente évitera aux humains d'avoir à accomplir des tâches fastidieuses, laborieuses et dangereuses, ce qui leur permettra de se concentrer sur des choses plus importantes de la vie quotidienne », a déclaré Tony Li, directeur général de KEENON Robotics.

Au stand 9931, les visiteurs seront d'abord accueillis par le robot hôtelier, un robot-guide intelligent qui est en mesure d'escorter les visiteurs au sein d'un lieu désigné et de les accompagner jusqu'à leur place. Le robot présente une apparence charmante. Il est équipé d'écrans HD double face prévus pour afficher des publicités tout en optimisant leur efficacité et pour attirer les visiteurs.

Les robots de livraison KEENON sont conçus pour transformer le secteur de la restauration et pour aider le personnel à servir des plats et à ramasser les assiettes et les tasses sales. Ils sont équipés de technologies d'IA de pointe, notamment de la technologie de positionnement automatique et de navigation SLAM, qui leur permet de se déplacer facilement dans les environnements de travail complexes des restaurants, hôtels et autres lieux commerciaux, tout en favorisant une expérience de service à la clientèle plus efficace.

Le robot de service de chambre de KEENON s'adresse aux hôtels qui souhaitent automatiser et rationaliser leur service de chambre et de livraison de commodités. Fonctionnant avec une précision, une efficacité et une sécurité inégalées alors qu'il est commandé par un simple appel téléphonique passé par les clients, ce robot peut monter automatiquement dans un ascenseur et livrer des articles ou des plats, tout en assurant rapidement et 24 heures sur 24 des services hôteliers plus personnalisés.

KEENON a mis au point un robot capable de désinfecter les zones très fréquentées et de réduire au minimum l'exposition des personnes présentes sur ces sites à des microbes nocifs. Doté d'un pulvérisateur UV à brouillard sec désinfectant, le robot de désinfection est en mesure d'éliminer 99,90 % des germes et des virus, assurant ainsi une protection maximale et efficace dans les lieux publics tels que les hôpitaux et les écoles.

Une décennie d'expérience en matière d'exploration et de développement en intelligence artificielle et en technologie autonome a consolidé le leadership de KEENON dans le domaine de la robotique de service. KEENON Robotics a répondu aux besoins de plus de 10 000 clients dans plus de 60 pays avec ses produits de pointe fiables, son modèle d'affaires robuste et ses services clients fiables. En septembre 2021, KEENON a obtenu un financement de série D d'un montant de 200 millions de dollars dirigé par Softbank Vision Fund 2 (SVF2), ce qui représente le financement le plus important jamais reçu par une entreprise de robotique de service.

Fondée en 2010, KEENON Robotics s'engage à utiliser la technologie de l'IA afin de dynamiser la vie qui nous entoure. Il s'agit du leader mondial dans le secteur des robots de service commerciaux. Avec une son activité principale axée sur des robots de service commerciaux stables, efficaces et pratiques, l'entreprise offre des solutions intelligentes pour répondre aux besoins liés à divers contextes, notamment à ceux des restaurants, des hôtels et des hôpitaux afin d'alléger les flux de travail répétitifs et fastidieux des personnes. Les robots de KEENON ont été déployés dans plus de 60 pays et desservent plus de 10 000 clients dans le monde entier.

