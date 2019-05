Kehua coronada entre las 3 primeras en el mercado global de UPS industriales según el último informe de IHS Markit

XIAMEN, China, 24 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Kehua Hengsheng Co., Ltd. ("Kehua " o "la compañía"), un proveedor líder de soluciones de energía eléctrica de China, ha sido testigo de un aumento sustancial en su participación en el mercado de UPS (por las siglas en inglés de "fuentes de energía no interrumpible") industriales. Desde 2017, la compañía ha experimentado un rápido crecimiento y ha alcanzado el tercer puesto en el mercado global de UPS industriales, el primero en Asia y el tercero en términos de tamaño en Latinoamérica, según un informe publicado por IHS Markit, un proveedor global de información para gobiernos, multinacionales y propietarios de pequeñas empresas.