Kehua è al quinto posto come fornitore di inverter per l'accumulo di energia a livello mondiale nel 2021

XIAMEN, Cina, 1 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'autorevole istituzione internazionale di ricerca IHS Markit (ora parte di S&P Global) ha annunciato i 10 principali fornitori di inverter per lo stoccaggio di energia nel 2021. Kehua, con un numero straordinario di consegne di inverter per lo stoccaggio di energia, diventa il quinto fornitore di inverter per lo stoccaggio di energia a livello globale. Questa posizione nella classifica testimonia la rapida crescita della presenza di Kehua nel mercato degli inverter per lo stoccaggio di energia e conferma i suoi risultati nel settore delle energie rinnovabili.

Nonostante la carenza di manodopera e i problemi della catena di fornitura associati al COVID-19 sul mercato globale, Kehua non ha mai consentito mai che le difficoltà e le sfide fermassero il suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile globale. L'azienda ha 20.000 m2 di area di manufacturing in 4 basi, oltre 4000 dipendenti e una capacità di produzione solare annuale di 40 GW. Con questa straordinaria capacità di produzione, l'azienda continua a implementare i suoi progetti all'estero, garantendo la crescita ininterrotta dei ricavi dei progetti, contribuendo al contempo in modo significativo all'ascesa dell'azienda nella classifica.

L'attuale nuovo round globale di rivoluzione energetica è in fase di promozione, il modello di business degli scenari applicativi di accumulo di energia sta maturando gradualmente e lo stoccaggio di energia diventerà uno dei fattori chiave che influenzeranno la trasformazione energetica globale. In risposta a questa tendenza di sviluppo, Kehua attribuisce grande importanza al mercato dello stoccaggio di energia e migliora il suo layout strategico, puntando a cogliere le opportunità di crescita e continuerà ad accompagnare la transizione energetica globale.

Negli ultimi anni, Kehua ha fatto passi avanti nel campo dello stoccaggio di energia, fornendo soluzioni ESS all-scenario, tra cui ESS residenziale, C&I ESS e soluzioni per centrali elettriche su larga scala, diffondendo la sua eccellente reputazione in tutto il mondo.

Con il rapido aumento del mercato dello stoccaggio di energia, Kehua ha anche risposto alle crescenti esigenze di stoccaggio di energia residenziale. La serie iStoragE all-in-one ESS residenziale lanciata da Kehua ad agosto di quest'anno ha raccolto oltre 20.000 contratti di fornitura con un totale di 390Wh in meno di tre mesi dal suo lancio.

"PV+ESS per il futuro". Questo è il concetto proposto da Kehua per il segmento delle energie rinnovabili, che esprime la determinazione dell'azienda di rendere il fotovoltaico e le soluzioni ESS integrate la sua attività principale a lungo termine e quindi aiutare lo sviluppo sostenibile del mondo. Questo è un riconoscimento del lavoro svolto in passato e, in futuro, Kehua continuerà a fornire soluzioni per le energie rinnovabili sicure e affidabili e a dedicarsi alla costruzione di un mondo più verde insieme agli utenti globali.

Informazioni su Kehua

Fondata nel 1988, Kehua è un fornitore leader mondiale di soluzioni per le energie rinnovabili, che offre inverter fotovoltaici e soluzioni per sistemi di accumulo di energia per utenze, C&I e applicazioni residenziali. Fino ad oggi, Kehua ha 21GW di impianti fotovoltaici e 2,6 GW di impianti di accumulo di energia a livello globale. Con 34 anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili, i prodotti Kehua sono serviti in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Al momento, Kehua si è classificata tra i 10 principali marchi di inverter solari utilizzati nei progetti finanziati con prestiti a termine (Bloomberg) e quinto fornitore di inverter di stoccaggio mondiali (IHS Markit). Kehua continuerà a creare energia verde con la forza della ricerca e sviluppo e si impegnerà a far sì che il mondo goda di una vita a zero emissioni di carbonio in tutta sicurezza.

