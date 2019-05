Kehua eleita a número 3 do mercado mundial de UPS industrial, segundo o mais recente relatório da IHS Markit

"O relatório marca um feito significativo para a empresa, demonstrando nossa forte competência no mercado de UPS industrial", disse Joey Chen, gerente-geral do Departamento de Internacionalização da Kehua. "É um reconhecimento do mercado, por nossa dedicação a inovação. Continuaremos a fornecer a nossos clientes serviços confiáveis, flexíveis e responsáveis de solução de energia".

Por garantir superior adaptabilidade, segurança e capacidade de carga – ao mesmo tempo em que, para manter um alto nível de confiabilidade e desempenho em condições severas de trabalho, guarda uma interface operacional favorável ao usuário – a série de UPS industrial da Kehua tem sido largamente usada em projetos industriais, inclusive no projeto de refino e integração química da Zhejiang Petrochemical – atualmente em construção e considerado o maior do mundo de seu tipo – e na maior base produtora de ácido tereftálico purificado (PTA, em inglês) do mundo, criada pela Hengli Petrochemical Co.

Desde a expansão para a área da infraestrutura de transportes, a empresa tem apoiado vários projetos em mais de 70 cidades, em 100 rotas ferroviárias e 50 aeroportos, entre eles o Metrô do Panamá, projetos de ferrovia urbana na Malásia, projetos ferroviários na Etiópia, projetos de túneis de trafego na Suécia e projetos relacionados ao Aeroporto Internacional da Capital, de Pequim, e o Aeroporto Internacional Faleolo, de Samoa.

Além de participar de projetos para eventos como os Jogos Olímpicos de Pequim e a Expo de Xangai, a Kehua também ofereceu soluções para hospitais, auxiliando na construção de hospitais urbanos e de um hospital-navio em Mianmar, Escola de Medicina da Universidade de Lund e Hospital Surabaya, na Indonésia.

Sobre a Kehua

Com seus 31 anos de expertise no mercado de energia, especializando-se em fornecimento crítico de energia, energia renovável e centro de dados, as soluções e produtos da Kehua atendem a usuários de mais de 100 países e regiões em uma ampla variedade de setores, incluindo finanças, transportes, manufatura pesada, comunicações, governo, educação, cuidados médicos e energia.

