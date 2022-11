Kehua ocupa quinto lugar entre fornecedores de inversores de armazenamento de energia no mundo em 2021

XIAMEN, China, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A respeitada instituição internacional de pesquisa IHS Markit (agora parte da S&P Global) anunciou os dez principais fornecedores de inversores de armazenamento de energia de 2021. A Kehua, com remessas notáveis de inversores de armazenamento de energia, ocupa o quinto lugar entre os principais fornecedores de inversores de armazenamento de energia no mundo. Essa classificação é uma prova do rápido crescimento da presença da Kehua no mercado de inversores de armazenamento de energia e confirma suas conquistas no setor de energias renováveis.

Primeiro projeto de arranque autógeno de unidades a gás 9E da China tem a assistência do ESS da Kehua Projeto de usina de energia de 720 MWh em Gansu, na China

Apesar da escassez de mão de obra e dos problemas da cadeia de suprimentos associados à COVID-19 no mercado global, a Kehua nunca permite que as dificuldades e os desafios interrompam seu compromisso com o desenvolvimento sustentável global. A empresa tem uma área de fabricação de 200 mil m2 distribuídos em quatro fábricas, mais de quatro mil funcionários e capacidade anual de produção solar de 40 GW. Com sua capacidade de produção notável, a empresa dá continuidade à implementação de seus projetos no exterior, garantindo o crescimento ininterrupto do faturamento proveniente dos projetos, além de contribuir significativamente para a escalada da empresa na classificação da lista.

A nova rodada global atual de revolução energética está sendo promovida, o modelo de negócios de cenários de aplicação de armazenamento de energia está amadurecendo gradualmente, e o armazenamento de energia se tornará um dos principais fatores de influência da transformação energética global. Em resposta a essa tendência de desenvolvimento, a Kehua atribui grande importância ao mercado de armazenamento de energia, faz avanços em seu esquema estratégico, com o objetivo de aproveitar as oportunidades de crescimento, e continuará a acompanhar a transição energética mundial.

Nos últimos anos, a Kehua vem avançando na área de armazenamento de energia, oferecendo soluções de sistema de armazenamento de energia (ESS) para todos os cenários, incluindo ESS residencial, ESS comercial e industrial e soluções para usinas de energia em larga escala, deixando a marca de sua excelente reputação em todo o mundo.

À medida que o mercado de armazenamento de energia cresce com rapidez, a Kehua também vem atendendo às necessidades de armazenamento de energia residencial, que estão aumentando rapidamente. O ESS residencial tudo-em-um da série iStoragE, lançado pela Kehua em agosto deste ano, obteve contratos de fornecimento de mais de 20 mil conjuntos, com um total de 390 MWh em menos de três meses após seu lançamento.

"Fotovoltaica + ESS para o futuro." Esse é o conceito proposto pela Kehua para o segmento de energia renovável, expressando a determinação da empresa de tornar as soluções fotovoltaicas e ESS integradas seus principais negócios de longo prazo e, assim, ajudar o desenvolvimento sustentável do mundo. Essa honra é um reconhecimento do trabalho passado, e, no futuro, a Kehua continuará a oferecer soluções de energia renovável seguras e confiáveis e a dedicar-se à construção de um mundo mais verde junto com os usuários globais.

Sobre a Kehua

Fundada em 1988, a Kehua é uma provedora líder mundial de soluções de energia renovável, oferecendo inversores fotovoltaicos e soluções de sistemas de armazenamento de energia para serviços públicos, aplicações comerciais, industriais e residenciais. Até o momento, a Kehua tem 21 GW de instalações fotovoltaicas e 2,6 GW de instalações de armazenamento de energia em todo o mundo. Com 34 anos de experiência no setor de energias renováveis, os produtos da Kehua já atenderam a mais de 100 países. No momento, a Kehua está entre as dez principais marcas de inversores solares utilizados em projetos financiados a prazo (Bloomberg) e ocupa o quinto lugar entre os principais fornecedores de inversores de armazenamento no mundo (IHS Markit). A Kehua continuará a criar energia renovável com força de P&D e a dedicar-se a permitir que o mundo tenha uma vida com zero carbono com segurança.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1933826/Source_S_P_Global_Commodity_Insights_IHS_Markit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1933827/China_s_black_start_project_9E_gas_units_assisted_Kehua_ESS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1933828/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1933829/2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1904051/Kehua_logo___Red_Logo.jpg

FONTE Kehua Tech

SOURCE Kehua Tech