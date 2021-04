KEHUA se classe 5e sur le marché mondial de l'alimentation sans interruption modulaire

Selon le rapport Modular UPS Hardware Market Tracker-2020 Analysis (Report) publié par Omdia, KEHUA s'est classé au 5e rang sur le marché mondial, au 3e rang sur les marchés d'Amérique latine et d'Asie, et au 4e rang dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Doté d'avantages tels que la fiabilité, la flexibilité et l'économie d'énergie, le système ASI modulaire devient progressivement le centre d'intérêt du marché. Comme indiqué dans le rapport, la technologie de l'ASI modulaire représente 12,2 % du marché des équipements ASI. D'ici 2024, cette proportion devrait atteindre 13,3 %. Parmi les 9 premières entités, KEHUA est l'une des trois sociétés qui ont étendu leur présence sur le marché.

Les performances de KEHUA peuvent se résumer à son investissement continu dans la recherche et le développement. L'entreprise a réalisé plusieurs percées technologiques ces dernières années.

En janvier 2021, KEHUA a lancé le premier système ASI modulaire de 125 kW au monde, représentant un nouveau niveau de recherche et développement en matière d'ASI. En tant que marque d'ASI leader dans le monde, la société a exercé une forte influence dans plus de 100 pays et régions.

En outre, KEHUA a construit sept centres de données autonomes dans des villes comme Pékin, Shanghai et Guangzhou, qui couvrent une superficie de plus de 23 000 m2 avec plus de 28 000 armoires.

Pour mieux s'adapter à la tendance du marché de l'ASI modulaire, KEHUA entend continuer à développer des technologies avancées et à améliorer sa compétitivité technologique de base. Respectant des normes rigoureuses de sécurité et de fiabilité, KEHUA propose des solutions plus fiables, plus efficaces et de meilleure qualité pour la construction de centres de données à l'ère du numérique.

À propos de KEHUA

Fondée en 1988 et entrée en bourse en 2010, KEHUA est un expert en conversion d'alimentation de premier plan, qui s'engage à fournir des solutions de pointe dans les domaines de l'alimentation critique, de l'énergie renouvelable et de l'infrastructure en nuage. Ses activités comprennent la fourniture de systèmes d'alimentation sans interruption (ASI), d'onduleurs solaires, de systèmes de stockage d'énergie, la construction de centres de données ainsi que l'exploitation et l'entretien.

