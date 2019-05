Kehua w czołowej trójce na globalnym rynku przemysłowych UPS według najnowszego raportu IHS Markit

– Raport jest ważnym kamieniem milowym dla firmy, który potwierdza nasze kompetencje na rynku przemysłowych UPS – skomentował Joey Chen, dyrektor generalny działu działalności zagranicznej Kehua. – Wyniki są dowodem uznania ze strony rynku co do naszego zaangażowania w innowacje. Nadal będziemy zapewniać niezawodne, elastyczne i odpowiedzialne usługi zasilania na rzecz naszych klientów – dodał dyrektor.

Zapewniając wysoką dostosowalność, bezpieczeństwo i wskaźnik nośności, przy zachowaniu przystępnego interfejsu operacyjnego, co prowadzi do wysokiego poziomu niezawodności i wydajności w surowych warunkach, seria przemysłowych UPS firmy Kehua znajduje częste zastosowanie w projektach przemysłowych. Przykłady obejmują projekt rafineryjny i integracji chemicznej Zhejiang Petrochemical, który jest obecnie w budowie jako największy tego typu zakład na świecie oraz największą bazę produkcji oczyszczonego kwasu tereftalowego firmy Hengli Petrochemical Co.

Po ekspansji w branży infrastruktury transportowej firma wspiera różnego rodzaju projekty w ponad 7 miastach, na 100 trasach kolejowych i na 50 lotniskach, w tym metro w Panamie, projekty kolei lekkiej w Malezji, projekty kolei w Etiopii, projekty tuneli drogowych w Szwecji i projekty powiązane z międzynarodowym lotniskiem stołecznym w Pekinie i lotniskiem międzynarodowym Faleolo w Samoa.

Poza udziałem w projektach towarzyszących wydarzeniom takim jak Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i expo w Szanghaju firma Kehua oferuje także swoje rozwiązania na potrzeby szpitali, wspierając budowę szpitali miejskich i statek szpitalny w Birmie, wydział medycyny Uniwersytetu w Lund i szpital Surabaya w Indonezji.

O Kehua

Mając na koncie 31 lat doświadczenia na rynku energetycznym, specjalizująca się w krytycznym zasilaniu, energii odnawialnej i centrach danych firma Kehua oferuje produkty i rozwiązania na rzecz użytkowników w ponad 100 krajach i regionach w różnorodnych branżach, w tym w finansach, transporcie, produkcji ciężkiej, komunikacji, organach rządowych, edukacji, opiece zdrowotnej i energetyce.

