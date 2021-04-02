KEHUA занимает 5-е место на мировом рынке модульных ИБП

Согласно аналитическому докладу Modular UPS Hardware Market Tracker-2020 , опубликованному компанией Omdia, KEHUA занимает 5-е место на мировом рынке, 3-е место на латиноамериканском и азиатском рынках, а также 4-е место в регионе EMEA, включающем Европу, Ближний Восток и Африку.

Благодаря таким преимуществам, как надежность, универсальность и энергосбережение, модульные ИБП постепенно оказываются в центре внимания рынка. В докладе указано, что на долю модульных источников бесперебойного питания приходится 12,2% всего рынка ИБП. Ожидается, что к 2024 году эта доля достигнет 13,3%. Среди девяти ведущих поставщиков компания KEHUA входит в тройку компаний, расширивших свое присутствие на рынке.

Результаты деятельности компании KEHUA обусловлены постоянными инвестициями в научно-исследовательскую деятельность. За последние годы компания совершила ряд технологических прорывов.

В январе 2021 года компания KEHUA выпустила первые в мире модульные ИБП мощностью 125 кВт, демонстрирующие новый уровень научных исследований и разработок в области оборудования бесперебойного питания. Как один из ведущих мировых производителей ИБП, компания продемонстрировала впечатляющие результаты более чем в 100 странах и регионах.

Кроме того, компания KEHUA построила семь собственных дата-центров в таких городах, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, площадью свыше 23 тыс. м2, на которой размещены более 28 тысяч стоек.

Для лучшей адаптации к рыночным тенденциям, связанным с модульными ИБП, компания KEHUA продолжит разрабатывать передовые технологии и повышать свою технологическую конкурентоспособность. Придерживаясь строгих стандартов безопасности и надежности, компания KEHUA предлагает более надежные, эффективные и высококачественные решения для строительства инфраструктурных центров обработки данных в эпоху цифровых технологий.

Информация о компании KEHUA

Компания KEHUA, основанная в 1988 году и ставшая публичным акционерным обществом в 2010 году, является одним из ведущих экспертов в сфере преобразования энергии, ориентируясь на разработку передовых решений в таких областях, как энергоснабжение критически важных потребителей, возобновляемая энергетика и облачная инфраструктура. Сфера ее деятельности охватывает ИБП, преобразователи солнечной энергии, системы накопления и хранения энергии, а также строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание инфраструктурных дата-центров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу:

www.kehua.com

Эл. почта: [email protected]

Контактное лицо: Jon Zhang (Джон Чжэн)

Тел.: +86 (0592) 516 5883

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