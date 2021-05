Kellogg Europe Signaliserer Bedre Mat For Mennesker Og Planeten Med En Helt Ny Plan

Luft suges ut av pakkene med frokostblanding for å redusere karbonavtrykket

10 prosent sukker og 20 prosent salt fjernes fra frokostblandingene

Lover å gi mat til mer enn 30 millioner mennesker i nød

DUBLIN, 11. mai 2021 /PRNewswire/ -- Kellogg Europa, giganten innen frokostblandinger og snacks, har avslørt en ny langfristig plan for å forbedre maten, slik at den er bedre for mennesker, samfunnet og planeten.

I løpet av de neste 10 årene vil selskapet håndtere salt og sukker, gjøre barnas frokostblandinger enda bedre, øke fiber, gi mer mat til mennesker i nød og adressere karbonavtrykket til både emballasjen og driften over hele kontinentet.

Disse tiltakene ble annonserte i dag da Kellogg Europa lanserte et nytt velvære-manifest for sin europeiske virksomhet, med ambisjonen om å lage god mat som også gjør verden godt.

Uten konsekvenser for smaken vil minst 20 prosent salt bli fjernet fra frokostblandingene innen slutten av 2022. 10 prosent av sukkeret vil også reduseres uten konsekvenser for smaken, innen samme tidsramme i frokostblandinger som er rettet mot barn. Som et resultat vil alle frokostblandinger til barn nå bli klassifisert som enten nutri score B eller bedre i EU og ikke-HFSS i Storbritannia.

Kellogg vil sette fokus på Europas kroniske mangel på fiber ved å sikre at mange av deres frokosttilbud enten er en kilde til eller har et høyt innhold av fiber innen slutten av 2023.

700 tonn karbon vil bli fjernet fra selskapets virksomhet som et resultat av planlagte endringer i emballasjen også.

De vil lansere en ny type eske for frokostblandinger med mindre luftrom og emballasje. Dette betyr at selskapet vil bruke nesten 190 tonn mindre papp og plast årlig, kombinert med transporteffektivitet vil dette redusere 700 tonn karbon i året.

De nye eskene vil inneholde samme vekt med frokostblanding og vil bli produsert på fabrikken i Manchester, England, denne våren. De vil være tilgjengelig i mange europeiske land inkludert Belgia, Frankrike, Spania, Italia og Storbritannia.

Som en del av selskapets kontinuerlige innsats for å hjelpe de som trenger det mest gjennom sin globale filantropiske innsats for Better Days, har det lovet å gi mat til mer enn 30 millioner mennesker over hele kontinentet innen utgangen av 2030.

Kelloggs europeiske president, Dave Lawlor, sier: "Mennesker krever med rette mer fra selskaper som vårt og alle forventer at god mat skal gjøre verden godt i tillegg. Vi er enige. Derfor lanserer vi en stor ny plan om å forbedre maten vår.

"I løpet av de siste årene har vi gjort mye for å redusere ting som sukker og salt, samtidig som den gode smaken folk forventer bibeholdes. Og vi vil fortsette å gjøre noe her, for vi vet at det er viktig.

"Men effekten av maten vår er mye mer enn bare det som kommer i esken. Det dreier seg om hvordan vi dyrker ingrediensene våre, påvirkningen vi har på planeten vår og hvordan vi lager maten. Det dreier seg også om den sosiale og emosjonelle rollen til mat og om hvordan mat samler mennesker."

Den nye handlingsplanen for velvære er designet for å bygge på Kellogg Europas innsats gjennom det siste tiår for å gi mat til mennesker i nød, støtte europeiske bønder og å hjelpe mennesker med å ta sunnere og mer bærekraftige valg.

Siden 2010 over hele Europa har Kellogg hjulpet med å gi mat til 18 millioner mennesker ved å støtte matbanker og programmer for mat på skolene, forbedret jordens helse for 14 000 hektar gårdsjord gjennom Origins bonde-programmet og fjernet 34 000 tonn sukker fra forbrukernes diett ved å redusere sukker.

Det jobbes også for å skaffe flere av ingrediensene fra Europa, som hvete fra Storbritannia, sukkerroer fra Frankrike og ris fra Spania og Italia.

"Vårt selskap ble grunnlagt i 1906 av en visjonær vegetarianer som mente at en plantebasert diett var det riktige dietten. Vår kunngjøring i dag er en videreføring av den ideen, men den er oppdatert for det 21. århundre ved å se på den totale påvirkningen maten vår har for mennesker og planeten. Vi er forpliktet til dette arbeidet og vi vil fortsette å gjøre fremgang og gjøre vår del", konkluderer Dave.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1507985/Kelloggs_Logo.jpg

SOURCE Kellogg Europe