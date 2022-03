Kelly® consolida la práctica de la tercerización (RPO) con la adquisición de RocketPower

"En Kelly, nos llena de entusiasmo darle la bienvenida a RocketPower; es una demostración convincente de la estrategia que respalda las transacciones APAC que anunciamos el mes pasado para desbloquear el capital y redistribuirlo, a fin de agregar activos de alto margen y alto crecimiento a nuestras principales empresas. Con nuestra adquisición de RocketPower, hemos hecho precisamente eso al agregar una empresa a KellyOCG, cuya estrategia y énfasis en la RPO y el talento en alta tecnología se alinea con nuestras prioridades de crecimiento", afirmó Peter Quigley, presidente y director ejecutivo de Kelly.

Las organizaciones son cada vez más conscientes del valor de los proveedores expertos de RPO para apoyar sus necesidades de adquisición de talento. La RPO es uno de los mercados de subcontratación de más rápido crecimiento en el mundo que experimentó un aumento de dos dígitos en los últimos años. Se espera que las proyecciones para el mercado global de la RPO 2022 superen los USD 5.000 millones, cifra por encima de los niveles previos a la pandemia.

"La pandemia, junto con las tendencias fluctuantes de adquisición de talento, están impulsando un enorme crecimiento en el mercado de la RPO hoy más que nunca", afirmó Tammy Browning, presidente de KellyOCG. "Esta adquisición amplía significativamente la solución de RPO y la oferta de entregas de KellyOCG en todo el mundo y mejora nuestra estrategia y experiencia especializadas en RPO, además de ofrecernos otro punto de entrada en la industria de la alta tecnología. Nos entusiasman las posibilidades que surgirán de esta alianza con RocketPower y el ascenso de nuestra posición para convertirnos en uno de los principales proveedores de RPO en el mercado".

"RocketPower se complace en unirse al equipo de Kelly y dar el siguiente paso con el fin de aprovechar nuestra sólida base para el crecimiento", afirmó Mathew Caldwell, fundador y director ejecutivo de RocketPower. "Juntos, RocketPower y Kelly serán una fuerza a tener en cuenta en el mercado de la RPO. El compromiso de larga data de Kelly con el liderazgo en la industria de la RPO, su estrategia agresiva de crecimiento, sus inversiones tecnológicas continuas y su profunda experiencia, combinados con el modelo de entrega único de RocketPower y su sólida experiencia en la adquisición de talento, permitirán a nuestro equipo colectivo liberar enormes oportunidades de crecimiento y seguir ofreciendo un valor considerable a nuestros clientes y a nuestro equipo".

Esta publicación contiene declaraciones prospectivas y, en ese sentido, sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Estos factores incluyen, sin ser taxativos, los cambios en las condiciones económicas y del mercado, el impacto del nuevo brote del coronavirus (COVID-19), las presiones competitivas en el mercado, incluidas la fijación de precios y la presentación y revolución de la tecnología, los trastornos en el mercado laboral y la disminución de la demanda de capital humano como consecuencia de los avances tecnológicos, los riesgos de la legislación sobre competencia, el impacto de los cambios en las leyes y reglamentos (incluida la legislación fiscal federal, estatal e internacional), los cambios inesperados en las tendencias de reclamación de la indemnización por accidentes laborales del empleado, el desempleo, los planes de prestaciones médicas y por discapacidad o el riesgo de obligaciones fiscales adicionales que superen nuestras estimaciones, nuestra capacidad para lograr nuestra estrategia comercial, nuestra capacidad de desarrollar con éxito nuevas ofertas de servicios, cambios sustanciales en la demanda de los grandes clientes corporativos o incluso su pérdida, así como cambios en sus prácticas de compra, riesgos particulares de hacer negocios con el gobierno o con contratistas gubernamentales, el riesgo de daño a nuestra marca, nuestra exposición a los riesgos asociados con los servicios fuera del personal tradicional, incluida la tercerización de procesos comerciales, los servicios de profesionales certificados y los servicios que conectan el talento con el trabajo independiente, nuestra dependencia cada vez mayor de terceros para la ejecución de funciones críticas, nuestra capacidad para implementar y gestionar de manera efectiva nuestra estrategia de tecnología de la información, los riesgos asociados con las adquisiciones pasadas y futuras, incluido el riesgo de deterioro concomitante del fondo de comercio y los activos intangibles, la exposición a riesgos asociados con inversiones en filiales con participación en el capital, como PersolKelly Pte. Ltd., los riesgos asociados con la realización de negocios en países extranjeros, incluidas las fluctuaciones de la moneda extranjera, la exposición a posibles riesgos cambiarios de moneda extranjera y de mercado relacionados con nuestra inversión en Persol Holdings hasta su disposición, los riesgos asociados con las violaciones de las leyes anticorrupción, de protección del comercio y otras leyes y reglamentos, la disponibilidad de empleados calificados a tiempo completo, la disponibilidad de trabajadores temporales con las habilidades adecuadas requeridas por los clientes, las obligaciones por reclamaciones y pérdidas relacionadas con el empleo, incluidas las demandas y acciones colectivas, nuestra capacidad de mantener aplicaciones comerciales críticas a través de nuestros centros de datos clave, los riesgos que surjan de no preservar la privacidad de la información que nos ha sido confiada o de no cumplir con nuestras obligaciones en virtud de las leyes de privacidad globales, el riesgo de ciberataques u otras violaciones de la seguridad de la red o de la tecnología de la información, nuestra capacidad de obtener valor a partir de nuestro crédito fiscal y el traslado de las pérdidas operativas netas al período siguiente, nuestra capacidad de mantener pactos financieros específicos en nuestras instalaciones bancarias para seguir accediendo a los mercados crediticios, y otros riesgos, incertidumbres y factores discutidos en este comunicado y en los archivos presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las declaraciones prospectivas aquí contenidas, y no asumimos obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva para ajustar la declaración a los resultados reales o los cambios en las expectativas de la empresa.

Acerca de Kelly®

Kelly (Nasdaq: KELYA, KELYB) conecta a personas talentosas con empresas que necesitan sus habilidades en áreas como la ciencia, la ingeniería, la educación, las oficinas, los centros de atención y la industria ligera, entre otras. Siempre estamos pensando en lo que viene a continuación en el cambiante mundo del trabajo, y ayudamos a las personas a abandonar las viejas formas de pensar y a adoptar el valor de todos los estilos de trabajo en el lugar de trabajo. Empleamos directamente a casi 350.000 personas en todo el mundo y conectamos a miles más con el trabajo a través de nuestra red global de proveedores y socios de talento en nuestra práctica de la tercerización y la consultoría. Los ingresos en 2021 fueron de USD 4.900 millones. Visite kellyservices.com y permítanos ayudarlo con lo que viene a continuación.

Acerca de KellyOCG®

KellyOCG conecta a las empresas con las personas talentosas que necesitan para alimentar y desarrollar su negocio a través de nuestra inigualable cadena de suministro de talento global y las soluciones líderes en materia de recursos humanos, incluidos el proveedor de servicios administrados (MSP) y la tercerización del proceso de contratación de personal (RPO). Combinamos décadas de experiencia en la industria de las personas con conocimientos patentados y un enfoque continuo en la tecnología para producir programas de primer nivel que satisfagan las necesidades únicas de la fuerza laboral de una organización y los encaminen hacia la gestión total del talento. Nuestra capacidad de prever lo que viene a continuación para las soluciones de talento nos impulsa a desafiar el statu quo, lo que nos convierte en un socio de confianza para nuestra cartera global de clientes, que abarca industrias líderes en Norteamérica, Asia-Pacífico (APAC) y Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Visite kellyocg.com o conéctese con nosotros en LinkedIn para obtener más información.

Acerca de RocketPower

Con sede en San Francisco, RocketPower ofrece soluciones de talento a empresas tecnológicas de rápido crecimiento que están revolucionando las industrias y cambiando literalmente el mundo. Nuestras cuatro prácticas (tercerización del proceso de contratación de personal, selección de encargados de selección, búsqueda de ejecutivos y tercerización de procesos de recursos humanos) satisfacen las necesidades más apremiantes de nuestros clientes en los puestos esenciales de ingeniería, productos, operaciones y comercialización. Nos sorprenden las revoluciones que nuestros clientes están provocando en sus industrias y nos sentimos honrados de desempeñar un papel clave en la búsqueda de su gente porque: Las personas potencian el negocio. Para obtener más información, visite www.rocketpower.io.

Información de contacto:

Contacto para los medios: Cynthia Carey

KellyOCG

[email protected]

248-462-3021 Contacto para analistas: Jim Polehna

Kelly Services

[email protected]

248-244-4586

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1745157/Kelly_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1762404/rocketpower_Logo.jpg

FUENTE Kelly Services, Inc.

SOURCE Kelly Services, Inc.