Kemin lance une nouvelle vision et un nouveau logo pour l'avenir

Le fabricant mondial d'ingrédients entend transformer durablement 80 pour cent de la population mondiale d'ici 2042

DES MOINES, Iowa, 16 juin 2019 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, fabricant mondial d'ingrédients, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle vision mondiale et son logo permettant d'aligner stratégiquement la société pour 2042 et au-delà.

Cette nouvelle vision, « Kemin s'efforce de transformer durablement la qualité de vie quotidienne de 80 pour cent de la population mondiale grâce à ses produits et services », établit les bases de la croissance stratégique et des priorités de la société, qui exerce ses activités sur six continents, et qui possède un portefeuille de plus de 500 ingrédients spécialisés. Kemin s'adressait précédemment chaque jour à 3,8 milliards d'individus – plus de la moitié de la population mondiale – au travers de ses produits et services destinés aux êtres humains, animaux et animaux de compagnie. Cette vision a été établie en 1998, avec un objectif cible pour 2019. Kemin a franchi cette étape majeure avec deux années d'avance.

D'ici 2042, la population mondiale atteindra près de 10 milliards d'individus. Afin que Kemin puisse transformer 80 pour cent de la population mondiale – environ 8 milliards de personnes – il est nécessaire que soient présentés cinq fois par jour aux individus les produits de Kemin. Du lever au coucher du soleil, une personne peut manger des œufs au petit-déjeuner, nourrir son animal de compagnie, porter des jeans, prendre un complément alimentaire, acheter un produit de boulangerie ou de la viande au marché – autant d'occasions de faire intervenir des ingrédients de Kemin.

« Lorsque nous avons créé notre précédente vision il y a 20 ans, il s'agissant d'une vision ambitieuse qui comprenait tous les aspects de notre activité. Depuis, Kemin a multiplié par dix sa croissance, et l'impact que nous pouvons générer est encore plus important », a déclaré le Dr Chris Nelson, PDG de Kemin. « En utilisant notre expertise scientifique au niveau moléculaire, et en continuant d'innover, nous avons la capacité d'être transformatifs à l'échelle mondiale sur un marché rapidement changeant et croissant. Grâce à une nouvelle vision pour nous guider, nous sommes redynamisés pour atteindre davantage de personnes avec nos produits et services, qui transforment véritablement la qualité de vie à travers le monde. »

Parallèlement à cette vision, le nouveau logo de Kemin reflète l'accent que place la société sur la croissance future, tout en respectant son histoire via l'évolution réfléchie de l'identité de la marque Kemin.

« Notre précédent logo était entouré d'un cercle rouge épais, dans le rouge caractéristique de Kemin. Désormais sans contour, le nouveau logo représente la transparence et l'innovation », a déclaré Haley Stomp, vice-présidente principale du marketing mondial chez Kemin. « Le "K" stylisé demeure, et rend hommage aux deux précédents logos de Kemin. L'arche rouge représente le pas vers l'avant et attire l'attention sur le "I", qui met l'accent sur l'innovation de Kemin. Le "N" qui apparaît derrière l'arche rouge représente la famille Nelson qui soutient aujourd'hui Kemin, comme elle le fait depuis la création de la société, et continuera de la soutenir pour les générations futures. »

Créée en 1 961 par R.W. et Mary Nelson, Kemin se focalisait principalement sur le développement de produits agricoles innovants. Aujourd'hui, Kemin demeure une société privée détenue et exploitée par le famille Nelson, qui s'est développée pour intégrer les secteurs de la santé et de la nutrition humaine et animale, de l'aquaculture, des aliments pour animaux, des nutraceutiques, des technologies alimentaires, des technologies agricoles et du textile. Grâce à sa croissance et à sa diversification, Kemin est en mesure d'atteindre plus de la moitié de la population mondiale, en intégrant la science à d'innombrables produits avec lesquels interagissent quotidiennement les consommateurs.

Principales innovations de produits de Kemin :

Antioxydants : Les deux premiers produits antioxydants du secteur de l'alimentation animale, à savoir Endox ® et Rendox ® , préservent la fraîcheur des aliments pour animaux. Ces produits innovants ont permis de lancer Kemin sur les marchés agricoles mondiaux. Plusieurs décennies plus tard, Kemin a créé des solutions alimentaires pour les consommateurs, notamment les gammes de produits EN-HANCE ® et FORTIUM ® , destinées à gérer l'oxydation, la durée de conservation et la préservation des couleurs.

Les deux premiers produits antioxydants du secteur de l'alimentation animale, à savoir Endox et Rendox , préservent la fraîcheur des aliments pour animaux. Ces produits innovants ont permis de lancer Kemin sur les marchés agricoles mondiaux. Plusieurs décennies plus tard, Kemin a créé des solutions alimentaires pour les consommateurs, notamment les gammes de produits EN-HANCE et FORTIUM , destinées à gérer l'oxydation, la durée de conservation et la préservation des couleurs. Produits antimicrobiens : Pour réduire la probabilité d'une contamination bactérienne dangereuse dans les aliments pour animaux, les produits alimentaires et l'alimentation pour animaux de compagnie, Kemin a lancé les produits Sal CURB ® , BactoCEASE ® , ainsi que d'autres produits pour contribuer à prévenir la détérioration.

Pour réduire la probabilité d'une contamination bactérienne dangereuse dans les aliments pour animaux, les produits alimentaires et l'alimentation pour animaux de compagnie, Kemin a lancé les produits Sal CURB , BactoCEASE , ainsi que d'autres produits pour contribuer à prévenir la détérioration. Inhibiteurs de moisissures : Myco CURB ® , conservateur non corrosif destiné aux aliments pour animaux, empêche le développement des moisissures que l'on retrouve généralement dans les céréales commerciales, ce qui a également abouti à la création du produit SHIELD ® , qui empêche le développement des moisissures dans les tortillas. Myco CURB ® , qui demeure un produit historiquement phare, est l'inhibiteur de moisissures le plus largement commercialisé à travers le monde.

Myco CURB , conservateur non corrosif destiné aux aliments pour animaux, empêche le développement des moisissures que l'on retrouve généralement dans les céréales commerciales, ce qui a également abouti à la création du produit SHIELD , qui empêche le développement des moisissures dans les tortillas. Myco CURB , qui demeure un produit historiquement phare, est l'inhibiteur de moisissures le plus largement commercialisé à travers le monde. Produits botaniques de Kemin :

Soucis : Kemin est pionnière dans le traitement de l'isolation et de la purification des molécules antioxydantes issues de cette fleur. ORO GLO ® ajoute de l'oléorésine de soucis dans les aliments pour les poulets, afin d'améliorer naturellement la couleur jaune des jaunes d'œuf. La lutéine FloraGLO ® est utilisée dans les compléments de santé pour soutenir la santé oculaire et réduire le risque de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. FloraGLO ® est la marque de lutéine numéro 1 recommandée par les médecins, et a été la première lancée sur le marché mondial.

Kemin est pionnière dans le traitement de l'isolation et de la purification des molécules antioxydantes issues de cette fleur. ORO GLO ajoute de l'oléorésine de soucis dans les aliments pour les poulets, afin d'améliorer naturellement la couleur jaune des jaunes d'œuf. La lutéine FloraGLO est utilisée dans les compléments de santé pour soutenir la santé oculaire et réduire le risque de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. FloraGLO est la marque de lutéine numéro 1 recommandée par les médecins, et a été la première lancée sur le marché mondial.

Romarin : les ingrédients actifs de cette plante sont utilisés dans le produit FORTIUM ® R, pour empêcher la perte de saveur et de couleur des produits alimentaires de consommation, et dans NATUROX ® pour conserver naturellement la fraîcheur des aliments pour animaux de compagnie.

les ingrédients actifs de cette plante sont utilisés dans le produit FORTIUM R, pour empêcher la perte de saveur et de couleur des produits alimentaires de consommation, et dans NATUROX pour conserver naturellement la fraîcheur des aliments pour animaux de compagnie.

Origan : source naturelle de molécules de carvacrol et de thymol, qui présentent des bénéfices antimicrobiens, anti-inflammatoires et antioxydants, l'origan est réputé pour fonctionner comme une alternative aux antibiotiques dans l'alimentation animale.

source naturelle de molécules de carvacrol et de thymol, qui présentent des bénéfices antimicrobiens, anti-inflammatoires et antioxydants, l'origan est réputé pour fonctionner comme une alternative aux antibiotiques dans l'alimentation animale.

Menthe verte : Kemin utilise des extraits de menthe verte d'origine naturelle pour cibler la mémoire de travail – partie du cerveau qui soutient l'attention, la concentration et la productivité – grâce à Neumentix ® , nootropique que l'on retrouve dans les compléments de santé qui améliore la fonction cognitive, l'agilité et les performances de réaction, sans perturber le sommeil.

Kemin utilise des extraits de menthe verte d'origine naturelle pour cibler la mémoire de travail – partie du cerveau qui soutient l'attention, la concentration et la productivité – grâce à Neumentix , nootropique que l'on retrouve dans les compléments de santé qui améliore la fonction cognitive, l'agilité et les performances de réaction, sans perturber le sommeil.

Pomme de terre : le tubercule fournit un extrait naturel qui améliore significativement la satiété, et qui est utilisé par Kemin pour créer Slendesta®, afin d'aider la gestion du poids de santé chez les êtres humains.

Grâce à la nouvelle vision, Kemin s'efforce de transformer durablement la qualité de vie à travers le monde. En formulant une nouvelle vision et en modifiant son logo, Kemin se concentre sur le développement de sa portée mondiale afin d'atteindre cet objectif. En adoptant une approche axée sur un triple résultat dans tous les aspects de l'activité de Kemin, et grâce à son expertise sur la manière de nourrir, protéger et innover à l'échelle mondiale, la société s'engage à encourager l'existence de populations saines, d'une planète saine et d'une entreprise saine.

« Nous considérons que les industries que nous desservons et que la science sur laquelle nous nous reposons offrent des opportunités illimitées pour réduire notre impact environnemental et augmenter notre contribution – le tout en continuant de servir nos clients afin de transformer la qualité de vie à travers le monde », a déclaré le Dr Nelson. « Grâce à des solutions moléculaires avisées, nous utilisons la science pour fournir des réponses aux défis du monde en matière de produits alimentaires, d'alimentation animale et de santé des êtres humains et des animaux. Nous nous efforçons désormais de veiller à ce que les tâches que nous entreprenons aujourd'hui à Kemin contribuent à créer un avenir meilleur. »

À propos de Kemin Industries

Kemin Industries ( www.kemin.com ) est un fabricant mondial d'ingrédients, qui s'efforce de transformer durablement la qualité de vie quotidienne de 80 pour cent de la population mondiale grâce à ses produits et services. La société fournit plus de 500 ingrédients spécialisés destinés aux secteurs de la santé et de la nutrition humaine et animale, des aliments pour animaux, de l'aquaculture, des nutraceutiques, des technologies alimentaires, des technologies agricoles et du textile.

Depuis plus d'un demi-siècle, Kemin s'engage à utiliser la science pour répondre aux défis sectoriels, ainsi qu'à offrir des solutions produits à ses clients dans plus de 120 pays. Kemin fournit des ingrédients destinés à nourrir un population croissante au travers de son engagement en faveur de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des produits alimentaires, d'alimentation animale et de santé.

Établie en 1961, Kemin est une société familiale privée, qui compte plus de 2 800 employés mondiaux, et qui exerce ses activités dans 90 pays, notamment grâce à des installations de fabrication en Belgique, au Brésil, en Chine, en Inde, en Italie, en Russie, à Saint-Marin, à Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

