Kemp améliore l'expérience des applications cloud publiques

Les répartiteurs de charge de Kemp optimisent l'expérience applicative avec une gestion intelligente du trafic, l'authentification et l'atténuation des attaques des applications Web en ligne. Leur fiabilité est prouvée par plus de 100 000 déploiements dans le monde entier.

Voici les avantages dont bénéficieront les utilisateurs de la plateforme cloud publique Flexible Engine d'Orange Business Services avec l'intégration de LoadMaster :

· Résilience du serveur d'applications : Le répartiteur de charge LoadMaster de Kemp vérifie en permanence l'état des serveurs d'applications et redirige de manière transparente le trafic utilisateur en cas de panne de serveur

· Équilibrage de charge globale du serveur (GSLB) : L'équilibrage de charge est réalisé harmonieusement dans plusieurs zones de disponibilité pour optimiser la mise en place des applications et soutenir la reprise après sinistre

· Sécurité des applications accrue : Il suffit de déployer le pare-feu d'applications Web (WAF) intégré au LoadMaster de Kemp pour protéger les applications contre les menaces courantes et émergentes

· Convivialité : Le répartiteur de charge LoadMaster de Kemp peut être géré au moyen d'une interface de programmation d'applications (API) ou d'une console Web. Kemp fournit également des gabarits d'application pour faciliter la configuration.

« L'équilibrage de charge est la base de la réussite des déploiements d'applications dans des environnements publics et multi-cloud, et nous sommes ravis de soutenir les utilisateurs de Flexible Engine d'Orange Business Services, une des principales plateformes cloud publiques », a déclaré Peter Melerud, directeur de la stratégie de Kemp Technologies.

Tony Thompson, le directeur du marketing de l'entreprise, a ajouté : « L'intégration de la solution de Kemp à celle d'Orange Business Services, permettra aux clients de gérer leur entreprise dans le cloud grâce à la résilience, à la sécurité et aux performances des applications qui sont soutenues par une infrastructure d'équilibrage de charge multi-cloud de classe mondiale et un support client de pointe. C'est une parfaite adéquation. »

À propos de Kemp Technologies

Kemp offre l'expérience applicative permanente sécurisée que les entreprises et les fournisseurs de services demandent. Les solutions d'équilibrage de charge, de surveillance de la performance du réseau, de détection des menaces réseau et de réponse réseau à ces menaces de l'entreprise offrent une valeur maximale grâce à des déploiements simplifiés, à des licences flexibles et à un soutien technique de premier plan. Kemp propose la solution d'expérience des applications la plus populaire au monde, avec plus de 100 000 déploiements dans 138 pays. Prenez le contrôle de votre expérience applicative sur le site kemp.ax .

