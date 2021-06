Kemp, l'équilibreur de charge le plus déployé au monde, se voit décerné la distinction « Top Rated » par TrustRadius

Avec un score TrustRadius de 9,8 sur 10 , établi à partir d'avis client vérifiés, la solution proposée par Kemp est reconnue par la communauté TrustRadius comme la meilleure solution dans la catégorie de l'équilibrage de charge. Les clients apprécient particulièrement la simplicité et la facilité d'utilisation, la flexibilité des licences, la valeur inégalée et les économies qu'ils réalisent, ainsi que le support technique de classe mondiale.

« Chez Kemp, nous nous efforçons d'offrir la meilleure solution et les meilleurs services à nos clients et nous sommes ravis de remporter le prix « Top Rated » de TrustRadius dans cette catégorie. C'est toujours un honneur d'être reconnu pour nos efforts. Chez Kemp, nous combinons une technologie innovante avec un support client de classe mondiale et nous continuerons à ajouter de la valeur avec des fonctionnalités supplémentaires et de nouveaux produits pour améliorer l'expérience applicative de nos clients », a déclaré Deirdre Sarsfield, vice-présidente marketing.

TrustRadius offre des dizaines d'excellents avis, tous vérifiés, qui ont contribué à notre victoire. Vous pouvez les consulter ici .

En voici quelques-uns :

Cas d'utilisation et portée du déploiement

Il a fallu moins de 30 minutes pour l'installer SANS AUCUN problème ! La facilité d'installation, la facilité de configuration et l'interface conviviale sont EXCELLENTES ! Le support de Kemp a toujours été fortement orienté client et répond au téléphone en quelques minutes.

Avantages

Équilibrage de charge d'application entrant pour les e-mails.

Équilibrage géographique de la charge.

Fournit une interface FACILE à utiliser !

Inconvénients

Franchement, nous ADORONS ces produits. Je n'ai rien à dire, bien au contraire - peut-être s'ils étaient GRATUITS, mais c'est tout !

Cas d'utilisation et portée du déploiement

Kemp LoadMaster nous permet de désengager un serveur du pool de serveurs disponibles afin que nous puissions effectuer la maintenance sur des serveurs individuels tout en maintenant les services à nos utilisateurs. Le fait de ne pas avoir à planifier une fenêtre de maintenance nous a vraiment aidés à faire preuve de souplesse en ce qui concerne les correctifs lors des récentes vulnérabilités d'Exchange de type « zero-day » cette année.

À propos de TrustRadius

TrustRadius aide les acheteurs de technologies à prendre de meilleures décisions et aide les fournisseurs à raconter leur histoire unique, à améliorer la conversion, à mobiliser les acheteurs déterminés et à obtenir des renseignements sur les clients. Chaque mois, plus d'un million d'acheteurs de technologies B2B et plus de 50 % de grandes entreprises utilisent des évaluations vérifiées sur TrustRadius.com pour prendre des décisions d'achat éclairées. Basée à Austin, au Texas, TrustRadius a été fondée par des entrepreneurs prospères et est soutenue par Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.

À propos de Kemp

Kemp offre l'expérience applicative permanente et sécurisée que les entreprises et les fournisseurs de services demandent. Les solutions d'équilibrage de charge, de surveillance de la performance du réseau, de détection des menaces réseau et de réponse réseau à ces menaces apportent une valeur maximale grâce à des déploiements simplifiés, à des licences privilégiées et à un soutien technique haut de gamme. Kemp propose la solution d'expérience des applications la plus populaire au monde, avec plus de 100 000 déploiements dans 138 pays. Prenez le contrôle de votre expérience applicative sur le site kemp.ax .

